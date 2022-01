CES 2022 : toute l’étagère d’Alienware aura Dolby Vision et Dolby Atmos

L’entreprise nord-américaine Dell, a présenté en numérique dans le cadre des événements du CES 2022, le nouveau linéaire de sa division Alienware. L’une des annonces les plus pertinentes est que tous les équipements incluront Dolby Atmos et Dolby Vision en soi. Voici les principaux lancements.

Alienware x14

Ordinateur avec différentes configurations pouvant inclure des moniteurs 14″ Full HD 144 Hz avec 7 ms et 400 nits de luminosité avec 100 % dans la palette de couleurs DCI-P3, ainsi que NVIDIA G-Sync.

Ils auront une batterie de 80 Whr, une webcam HD avec double microphone, le support des processeurs Windows Hello, AlienFX, Intel Core i7 12700H ou Core i9 12900H, des cartes graphiques RTX 30 Series, une configuration avec 16 ou 32 Go de Ram DDR5 à 4800 Mhz ou 5200 Mhz, Wi-Fi 6 Killer ou Intel, Bluetooth 5.2 et une option de stockage simple pouvant aller de 256 Go à 2 To en SSD PCIe NVMe M.2.

Alienware x15 R2

Cet équipement peut être trouvé avec différentes configurations qui peuvent inclure des moniteurs 15,6″ Full HD à 165 Hz avec 3ms ou 360 Hz avec 1mz et 300 nits de luminosité avec 100% dans la palette de couleurs SRGB, ainsi que QHD (2560×1440) à 240 Hz avec 2 ms et 400 nits de luminosité avec 99% dans la palette de couleurs DCI-P3. Tous ces éléments auront NVIDIA G-Sync.

Ils auront une batterie de 87 Whr, une webcam HD avec double microphone, le support des processeurs Windows Hello, AlienFX, Intel Core i7 12700H ou Core i9 12900H, des cartes graphiques RTX 30 Series, une configuration avec 16 ou 32 Go de Ram DDR5 à 5200 Mhz, Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6 Killer, Bluetooth 5.2 et une option de stockage simple ou double pouvant aller de 256 Go à 4 To en RAID 0 via deux disques SSD PCIe NVMe M.2.

Alienware x17 R2

Ordinateur portable avec différentes configurations pouvant inclure des moniteurs Full HD 17,3″ à 165 Hz avec 3 ms ou 360 Hz avec 1 mz et 300 nits de luminosité avec 100 % dans la palette de couleurs SRGB, ainsi que QHD (2560×1440) à 120 Hz avec 4 ms et 500 nits de luminosité avec 99% dans la palette de couleurs DCI-P3. Tous ces éléments auront NVIDIA G-Sync.

Ils disposeront d’une batterie de 87 Whr, d’une webcam HD avec double microphone, du support des processeurs Windows Hello, AlienFX, Intel Core i7 12700H ou Core i9 12900H, des cartes graphiques RTX 30 Series, d’une configuration avec 16 ou 32 Go de Ram DDR5 à 4800 Mhz, Killer E3100 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et une option de stockage simple ou double pouvant aller de 256 Go à 4 To en RAID 0 via deux disques SSD PCIe NVMe M.2.

Alienware m17 R5

Équipements avec différentes configurations pouvant inclure des moniteurs 17,3″ Full HD à 165 Hz avec 3ms ou 360 Hz avec 1mz et 300 nits de luminosité avec 100% dans la palette de couleurs SRGB, ainsi que UHD (3849×2160) à 120 Hz avec 3ms et 500 nits de luminosité avec 100 % dans la palette de couleurs Adobe. Tous ces éléments auront soit AMD FreeSync, soit NVIDIA G-Sync.

Ils auront une batterie de 67 ou 97 Whr, une webcam HD avec double microphone, avec ou sans prise en charge des processeurs Windows Hello, AlienFX, AMD Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900H ou Ryzen 9 6980H, des cartes graphiques RTX 30 Series ou AMd Radeon RX 6700M o RX 6850M XT, configuration avec 8, 16, 32 ou 64 Go de Ram DDR5 à 4800 Mhz, Wi-Fi 6 Mediatek ou Qualcomm, Bluetooth 5.2 et option stockage simple ou double pouvant aller de 256 Go à 4 To en RAID 0 via deux disques SSD M.2 PCIe NVMe.

Casque de jeu sans fil trimode Alienware AW920

Casque avec connectivité sans fil 2,4 Ghz, Bluetooth 5.2, câblage 3,5 mm, 30 heures d’autonomie via sans fil ou jusqu’à 55 heures via BT, Alien FX, Dolby Atmos Surround, pilote 40 mm avec une fréquence de réponse de 20hz-40khz et suppression du bruit dans le microphone unidirectionnel au moyen de l’intelligence artificielle.

Souris de jeu sans fil trimode Alienware AW720M

Appareil avec 26 000 DPI, connectivité et chargement via USB-C avec une batterie pouvant offrir jusqu’à 140 heures de jeu sans décalage ou jusqu’à 420 heures via Bluetooth, ainsi que 8 boutons programmables via Alien FX.

Alienware 34 incurvé QD-OLED AW3423DW

Moniteur OLED Quantum Dot avec une résolution de 3440 x 1400 avec 175 Hz avec Display Port et jusqu’à 100 Hz avec HDMI. Format 21: 9, courbure 1800R, préréglages G-Sync Ultimate et créateur de contenu, FPS. MOBA, RTS ou sport.

Concept Polaris

Ils ont également présenté une sorte d’extension de carte graphique compatible avec la gamme des ordinateurs portables pour pouvoir étendre l’expérience avec un autre type de GPUS pour jouer comme un ordinateur de bureau.