Le soutien de Sega aux NFT dépendra de la réaction de la communauté

Comme le montre la transcription de la dernière réunion des investisseurs de Sega, le PDG de la société, Haruki Satomi, s’est exprimé sur la controverse NFT et a souhaité clarifier la position du développeur sur la question. « Avec le NFT, nous aimerions essayer plusieurs choses et nous avons commencé à étudier la question, mais nous n’avons encore rien décidé », a précisé le président.

« Il y a eu de nombreuses annonces à propos de NFT dans le monde, mais il y a des utilisateurs qui réagissent négativement. Nous devons évaluer soigneusement comment atténuer ce genre de réactions et savoir ce qui sera et ne sera pas accepté par les utilisateurs. Nous irons de l’avant avec eux. «

La société du hérisson bleu a déjà annoncé dans ses derniers résultats fiscaux qu’elle envisageait de se développer dans cette direction et quelques mois avant même de divulguer qu’elle collaborerait avec le gigantesque Double Jump Tokyo pour vendre NFT de ses jeux classiques. Les propos de son PDG entérinent que les NFT sont une option bien réelle pour Sega, mais laissent également tomber la possibilité d’y renoncer si l’opinion publique continue à se positionner contre eux.

Qui est pour et contre les NFT ?

Ceux qui ont déjà officiellement reculé sont les créateurs de STALKER 2. Ils sont passés de la défense des NFT à leur renoncement. en moins de vingt minutes en raison des réactions récoltées dans les réseaux. Mais ce n’est pas seulement là que se trouvent les détracteurs d’un tel modèle économique. Des personnalités comme Phil Spencer, patron de Xbox, se méfient de la NFT, et d’autres comme Josef Fares, créateur de It Takes Two (GOTY 2021) ont déclaré préférer « un coup dans le genou » avant de mettre la NFT dans leurs jeux. En revanche, des entreprises comme Square Enix les ont soutenus et certaines comme Ubisoft ont même présenté leur propre plateforme NFT (Quartz). Le dernier à se joindre à nous était Konami, qui célébrera avec eux le 35e anniversaire de Castlevania. La raison de leur soutien s’explique avec des cas comme Legacy, le jeu NFT de Peter Molyneux qui a gagné 45 millions de revenus grâce à ceux-ci… et sans en être partis !