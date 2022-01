Tom Holland a commencé à jouer à Uncharted pendant le tournage de Spider-Man: Homecoming

Tom Holland, l’acteur de mode devenu mondialement connu pour être l’actuel Spider-Man au cinéma et qui sortira bientôt l’adaptation cinématographique tant attendue de la saga du jeu vidéo PlayStation Uncharted, a reconnu dans une récente interview qu’il n’avait pas profitez des aventures de Nathan Drake et compagnie jusqu’à relativement récemment. Plus précisément lors du tournage de Spider-Man Homecoming en 2016, le premier volet individuel du super-héros arachnide dans le cadre de l’UCM.

Sony a offert à Tom une PlayStation 4 sur le plateau

Et c’est que malgré le fait que Tom Holland soit un fan déclaré de bandes dessinées et de jeux vidéo, il avoue que ce n’est qu’en 2016 qu’il a découvert Uncharted, lorsque Sony lui a offert une PS4 avec la saga Uncharted. « Je suis un grand fan de jeux. Je ne les ai pas découverts avant de commencer à tourner Spider-Man Homecoming », reconnaît Tom Holland.

« Et l’un des avantages de faire ces films Spider-Man est qu’ils sont réalisés par Sony, et un autre d’entre eux est que travailler pour Sony le fait pour PlayStation. Donc toutes les bandes-annonces pour les acteurs étaient équipées des meilleurs téléviseurs et de la dernière PlayStation, et l’un des jeux qui m’avait été donné était Uncharted », raconte l’acteur.

« Alors mon meilleur ami et moi, pendant que nous tournions Spider-Man 1, nous avons commencé à jouer à la série Uncharted. Dès qu’on commence, on ne s’arrête pas. Je me souviens qu’ils ont essayé de me sortir de ma caravane pour retourner sur le plateau, et je me suis dit : ‘Non, non, non, nous sommes sur le point de terminer cette mission, laisse-moi tranquille !’ » plaisante Holland. Depuis lors, l’acteur est devenu un grand fan de la franchise, ce qui a sans aucun doute aidé son casting à jouer un Nathan Drake plus jeune que d’habitude.

Le film Uncharted sort en salles le 11 février 2022.

Origine | Kotaku