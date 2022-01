Pokémon GO – Évènement Mountains of Power : date, heure, raids et pokémon spécial

En plus de la Journée communautaire en janvier 2022, Pokémon GO organisera un deuxième événement appelé Mountains of Power ces jours-ci. Il poursuivra l’histoire de la saison de l’héritage et se concentrera sur les Pokémon de type Roche et Acier. Comme toujours, nous aurons de nouvelles rencontres sauvages, de nouveaux raids, de nouvelles tâches de recherche sur le terrain, des bonus et une enquête temporaire. Voici tous les détails :

Pokémon GO – Quand a lieu l’événement Mountains of Power ?

Mountains of Power est le premier événement Pokémon GO en 2022 et se déroule du vendredi 7 janvier à 10h00 (heure locale espagnole) au jeudi 13 janvier à 20h00 (encore une fois, heure locale espagnole). Il suivra l’histoire de la saison de l’héritage (rattrapez-la ici). Nous devrons y collaborer avec Spark pour déverrouiller la deuxième serrure de la porte mystérieuse, attraper des Pokémon de type Roche et Acier et traverser des montagnes similaires aux régions de Johto et Sinnoh.

Montagnes de pouvoir Rencontres sauvages

Pendant que l’événement dure, vous pouvez capturer la liste suivante de Pokémon, tous avec la possibilité d’être brillants ou brillants. Onix et Ferrosed seront ceux qui apparaîtront moins fréquemment et une mention spéciale pour Slugma, puisque sa version variovolor n’avait jamais été publiée auparavant dans Pokémon GO.

Zubat

macho

Géodude

Slugma

passe-nez

Barbache

Onyx

Ferré

Raids des Montagnes de Pouvoir

Quand il s’agit de raids, la grande star est Mega Aerodactyl, bien que la liste regorge de grands noms. Encore une fois, tous ont des bulletins de vote brillants ou brillants, à l’exception d’Ursaring, Donphan et Medicham.

Alola Geodude (Raids One Star)

Onix (incursions une étoile)

Beldum (raids une étoile)

Bronzor (raids une étoile)

Ursaring (raids trois étoiles)

Donphan (raids trois étoiles)

Medicham (raids trois étoiles)

Absol (raids trois étoiles)

Heatran (raids cinq étoiles)

Mega Aerodactyl (méga raids)

Rencontres des tâches de recherche dans Mountains of Power

Enfin, ceux qui terminent les tâches de recherche sur le terrain peuvent également rencontrer les créatures suivantes (espérons-nous sous une forme brillante ou variocolor).

Alola Géodude

Slugma

Mawile

Le seul bonus de Mountains of Power sera de réduire de moitié la distance nécessaire pour obtenir des cœurs avec votre partenaire. Pour sa part, la recherche temporaire se concentrera sur la capture de Pokémon, l’éclosion d’œufs et le gain de bonbons pour marcher avec nos compagnons. Le prix pour cela sera un Mawile et un Beldum. Partons à la chasse aux Pokémon !