Pokémon GO – Community Day janvier 2022 : date et heure

Nous avons déjà une date pour le premier Community Day de 2022 dans Pokémon GO. L’événement rendra hommage aux racines de la saga et ramènera l’un des Pokémon préférés des fans : Bulbizarre. Il fera partie de la saison Legacy et comportera une histoire d’enquête spéciale qui coûtera 1 euro. En plus de cela, l’événement nous permettra d’obtenir un Venusaur avec une attaque exclusive et donnera plusieurs bonus aux joueurs. Allons-y avec les détails.

Pokémon GO – Quand est la Journée Communauté en janvier 2022 ?

La première Journée communautaire Pokémon GO pour 2022 aura lieu le samedi 22 janvier entre 14h00 et 17h00 (heure locale espagnole). Son protagoniste principal sera Bulbasaur, qui apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage (et même brillant ou variocolor). Si nous en capturons un et le transformons en Ivysaur pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin, nous recevrons un Venusaur avec l’attaque Plante féroce. Il s’agit d’une attaque chargée qui inflige 100 dégâts dans les combats de dresseurs, les arènes et les raids.

Bonus et packs Community Day pour janvier 2022 dans Pokémon GO

Lors de ce premier Community Day de l’année, nous pouvons obtenir les bonus suivants en jouant à Pokémon GO :

Triple XP par prise

Les encens activés pendant l’événement dureront trois heures

Les modules d’appâts activés pendant l’événement dureront trois heures

Surprises pour ceux qui prennent des instantanés pendant l’événement

De plus, il y aura un Community Day Pack qui coûtera 1280 Pokécoins et contiendra 50 Ultra Balls, cinq Lucky Eggs, cinq Star Chunks et un Attack Elite TM chargé. Pendant l’événement, le magasin offrira également 30 Ultra Balls gratuites, alors n’oubliez pas de les échanger.