Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : The Sinking City, Battlefield 2042 et plus

Le deuxième week-end de 2022 arrive, et avec lui, une nouvelle opportunité de découvrir divers jeux et offres gratuits. On vous dit tout ce qui sera à portée de main sur les principales plateformes durant les 7 et 9 janvier. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant la fin de la semaine.

La ville en train de couler

La ville qui coule sur Xbox

L’aventure d’action et d’horreur inspirée du travail de HP Lovecraft fait partie de la promotion Free Play Days sur Xbox. Le titre, qui il y a quelques mois a été retiré du marché pour revenir peu après, est disponible en jeu gratuit ce week-end sur Xbox Series X | S et Xbox One. Nous vous rappelons qu’un abonnement Xbox Live Gold est requis.

Champ de bataille 2042 sur Xbox

Le jeu de tir multijoueur récent et populaire d’EA Dice nous permet d’entrer sur le champ de bataille sans frais ces jours-ci. L’une de ses principales attractions est le Mode Portail, qui mise sur des jeux sur des cartes classiques de la saga, remasterisées pour l’occasion.

Les dieux tomberont pour PC

Clever Beans roguelike nous plonge dans l’énième bataille entre les dieux et l’être humain. Un titre exigeant mais juste, dans lequel les donjons sont les principaux protagonistes de l’aventure. Si vous l’ajoutez à votre bibliothèque, il vous appartiendra pour toujours, mais seulement si vous le faites avant le 13 janvier prochain.

Téléchargement gratuit de Gods Will Fall sur Epic Games Store

