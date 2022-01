Mass Effect Legendary Edition, désormais disponible sur EA Play pour PC, PlayStation et Xbox

Mass Effect Legendary Edition a été l’un des points forts de la première vague de jeux ajoutés au Xbox Game Pass en 2022. La compilation est également disponible sur PC, PS5 et PS4 via EA Play ; les abonnés du service Electronic Arts peuvent désormais le télécharger sur toutes les plateformes prises en charge.

Mass Effect Legendary Edition : tout ce qu’il contient

La compilation est composée de la trilogie que nous avons vue lors de la génération de PS3 et Xbox 360 : Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. De plus, elle contient la quasi-totalité des DLC sortis à ce jour et différentes améliorations techniques (résolution, FPS, corrections visuelles et plus). Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète du contenu supplémentaire.

Effet de masse

Le ciel tombe

Effet de masse 2

Effet de masse : Genèse

Zaeed – Le prix de la vengeance

Kasumi – Souvenir volé

Coureur de l’Ombre

Braises en pack

Pack de suzerain

Lieu d’impact de la Normandie

Mass Effect 2: Arrivée

Pack égaliseur

Forfait Égide

Pack de braises

Armure et arme Cerberus

Projet d’arche

Mass Effect 2 : Pack d’apparence alternative 1

Mass Effect 2 : Pack d’apparence alternative 2

Forfait d’opérations de reconnaissance

Armure et arme de collection

Armure et arme Terminus

Incisive M-29

Armure de sang de dragon

Armure de l’Enfer

Cagoule de reconnaissance

Interface sentinelle

Visière Umbra

équipement N7

Effet de masse 3

Effet de masse : Genèse 2

Mass Effect 3 : Des cendres

Mass Effect 3: Fin prolongée

Mass Effect 3: Léviathan

Mass Effect 3: Oméga

Mass Effect 3: Citadelle (Partie 1 & Partie 2)

Pillard AT-12

Lanceur de chakras

Argus M-55

Indra M-90

Armure de chevalier de Reckoner

Pack Escarmouche

Forfait de surface

Mass Effect 3: Pack d’apparence alternative

Pack Édition Collector N7

EA Play : qu’est-ce que c’est et combien ça coûte ?

Il s’agit d’un modèle d’abonnement qui nous permet de profiter de plusieurs titres pour un abonnement mensuel. Il propose un catalogue d’environ 90 jeux Electronic Arts et est au prix de 3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an. Il est disponible sur PC (Steam et Origin), consoles PlayStation et consoles Xbox, où il fait partie de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez vérifier tout ce qu’il contient sur le site officiel.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. De plus, si vous avez un abonnement EA Play, vous pouvez désormais le télécharger sur toutes les plateformes prises en charge.

