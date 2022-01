Days Gone : Game Director met à jour ses ventes et confirme son succès

Days Gone a fait ses débuts au printemps 2019 sur PS4 (deux ans plus tard, il a également débarqué sur PC). Le jeu Bend Studio, qui a joué quelques jours agités lors de sa première en raison de divers problèmes techniques, même s’il semble qu’il n’ait pas mal marché au niveau commercial. C’est son directeur, Jeff Ross, qui a partagé les dernières données de ventes via Twitter : plus de 8 millions d’exemplaires vendus sur PS4 et plus d’1 million sur Steam. Cela du moins, car selon ses propos, le créateur souligne qu’il s’agit des chiffres correspondant au moment où il a quitté le studio.

Au moment où j’ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois) et s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires. Depuis, il s’est vendu plus, puis un million + sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c’était une grosse déception. #daysgone #Playstation https://t.co/KMZr2pGe9r – Jeff Ross (@JakeRocket) 5 janvier 2022

Un bac à sable zombie avec une histoire à raconter

Le titre de Bend Studio mise sur le monde ouvert, les hordes de morts-vivants et le déplacement à moto comme principales caractéristiques, mais aussi sur la présence d’une puissante charge narrative. Dans notre analyse (8 sur 10), nous disions qu’« avec une finition graphique qui va surprendre et faire parler dans les prochains jours, entre 30 et 60 heures de jeu nous attendent dans lesquelles on tombera amoureux de l’Oregon, sa bande originale, le personnage de Deacon St. John et la casquette Deacon St. John. Days Gone est un jeu timide qui n’ose pas proposer trop de nouveautés ».

Days Gone est disponible sur PS4 et PC. De plus, le titre est compatible avec la PS5, une console dans laquelle il a reçu une mise à jour gratuite de nouvelle génération, qui comprend des améliorations en termes de résolution, de FPS et d’autres aspects techniques.

En marge, Bend Studio travaille sur un projet non annoncé qui comportera des éléments multijoueurs qui seront un jeu en monde ouvert, comme l’a confirmé Helmen Hulst de PlayStation.

