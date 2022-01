Marvel rafle : ses films de super-héros représentaient 30% du box-office en 2021

Il ne fait aucun doute que Disney est l’entreprise la plus performante en termes de collecte de box-office dans le monde, engrangeant de véritables chiffres records avec ses différentes franchises, avec un thème spécifique comme fer de lance absolu : les super-héros Marvel. À tel point qu’en 2021, au milieu d’une pandémie mondiale, les films Marvel ont réussi à amasser pas plus et pas moins de 30% du box-office total dans les cinémas américains, y compris Marvel Studios et Sony’s Spiderverse.

Marvel domine le box-office américain

Celle-ci est collectée par le média The Wrap après avoir récupéré les chiffres de ventes de billets de cinéma tout au long de 2021 aux États-Unis, positionnant Marvel comme le dominant clair avec 30% du total du box-office américain l’année dernière. Ces données incluent les quatre films Marvel Studios dans le cadre du MCU sorti en 2021 avec Black Widow, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Eternals et Spider-Man : No Way Home, ainsi que Venom : There will be Carnage de Sony Pictures aux côtés de Marvel dans le cadre du Spiderverse de Sony.

Tous ont accumulé plus de 1,35 milliard de dollars aux États-Unis au cours de l’année 2021, soit environ 30% d’un box-office total dans les cinémas américains qui a atteint 4,45 milliards de dollars l’année dernière. Le chiffre est assez surprenant si l’on prend en compte des données comme 2018, année de sortie de véritables blockbusters comme Black Panther ou Avengers Endgame, deuxième film le plus rentable de l’histoire, pratiquement à égalité avec Avatar.

Malgré des chiffres aussi spectaculaires, en 2018, Marvel a atteint un quota de collecte de 18%, avec lequel en 2020 le pourcentage total a presque doublé. Le revers de la médaille concerne le reste des sociétés de production et leurs sorties les plus récentes, qui ont vu combien d’entre elles sont passées pratiquement inaperçues. Des films comme West Side Story de Steven Spielberg ou The Last Duel de Ridley Scott ont obtenu des pertes, auxquelles il faut ajouter la particularité que beaucoup de ces sorties arrivent simultanément sur les plateformes de streaming.

Origine | L’Enveloppe