Capcom passe en revue ses plans pour 2022 : Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, DLC et plus

Capcom se prépare déjà à toutes les actualités qu’il présentera tout au long de cette année. Le premier de ses mouvements est le lancement de Monster Hunter Rise sur PC via Steam (le titre a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch en mars dernier), qui aura lieu le 12 janvier. En marge, les Japonais ont dévoilé leur feuille de route dans le magazine Famitsu, dans laquelle à la fois le titre susmentionné et la saga Resident Evil joueront un rôle de premier plan.

Sunbreak, l’extension de Monster Hunter Rise, est toujours en développement et débarquera cet été. Il apportera avec lui de nouvelles histoires, paramètres, missions et monstres. Des mécanismes supplémentaires et d’autres ajouts seront également mis en œuvre avec lesquels ils tenteront d’enrichir le gameplay et le contenu. Le dragon de Malzeno est appelé à être l’un des principaux protagonistes et nous pourrons accéder à tout le contenu après avoir surmonté le chapitre 7 de l’histoire.

Quoi de neuf dans Resident Evil en 2022

Le dernier de l’épisode, Resident Evil Village, recevra un DLC dans les mois à venir, bien que pour l’instant aucun détail n’ait été partagé sur le contenu qu’il apportera. La chose la plus intéressante à propos de la franchise d’horreur de Capcom est que la société elle-même a déclaré qu’elle proposera « divers titres de la série pour que plus de joueurs puissent en profiter ». Il n’y a aucune référence à des livraisons spécifiques, mais il ne faut pas oublier que ces dernières années nous avons reçu des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 : Nemesis.

En marge, la société a également tenu à rappeler que cette année débuteront les célébrations des anniversaires de franchises telles que Mega Man et Street Fighter. Bientôt nous découvrirons ce qu’ils ont préparé pour les honorer.

Origine | Famitsu ; via Siliconera