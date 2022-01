E3 2022 : l’événement confirme son format numérique pour la deuxième année consécutive

Nous venons de commencer l’année et nous avons déjà la première grande nouvelle de l’E3 2022 : le salon se tiendra au format numérique et nous pourrons le suivre en direct via streaming, tout comme l’édition de l’année dernière. Comme on le voit, la principale cause de cette décision réside dans la pandémie, qui continue également d’affecter l’industrie du jeu vidéo. Surtout en ce moment, puisque l’incursion de la variante Omicron et son évolution rendent difficile de prévoir la situation que nous connaîtrons dans les prochains mois.

Dans une brève déclaration, l’ESA (Entertainment Software Association) a déclaré qu' »en raison des risques pour la santé posés par COVID-19 chez les participants et les participants, l’E3 2022 n’aura pas lieu en personne ». Soit dit en passant, l’organisation a voulu défendre l’importance de la foire, assurant qu’elle est « enthousiasmée » par l’avenir de l’E3 et que « bientôt » ils partageront de nouveaux détails.

Geoff Keighley entre en scène

Quelques minutes seulement après la confirmation que le prochain E3 sera à nouveau au format numérique, le célèbre présentateur des Game Awards a fait écho à la nouvelle pour rappeler à tous que cet été, nous revivrerons le Summer Game Fest. Le site officiel est maintenant disponible et vous pouvez vous inscrire pour recevoir toutes les informations au cours des prochains mois.

2022 sera une année intense pour l’industrie et il y aura de nombreux événements au cours desquels les entreprises dévoileront leurs plans pour l’avenir. À l’E3 2022 et au Summer Game Fest 2022 susmentionné, nous devons ajouter les différents State of Play, Nintendo Direct et autres. Quant à la Gamescom 2022, le salon se déroulera du 24 au 28 août à Cologne (Allemagne).

Origine | Venture Beat ; passant par Nibellion