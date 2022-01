La popularité de Splitgate a augmenté "grâce à Halo Infinite"

L’un des jeux qui a ravi les fans de jeu de tir classique au cours du dernier 2021 a été Splitgate, un titre gratuit développé par 1047 Games et disponible sur les consoles d’ancienne et de nouvelle génération ainsi que sur PC. Déjà sa bêta durant l’été avait été plutôt réussie lors de sa sortie sur consoles, au point que le studio a dû retarder le lancement de sa version complète pour s’assurer qu’elle soit suffisamment stable. Cette popularité est due, de manière surprenante, et selon le PDG de 1047 Games, au récent lancement de Halo Infinite.

Une nouvelle jeunesse pour le tireur d’arène ?

Ian Proulx, comme on l’appelle, est satisfait de l’arrivée du jeu 343 Industries, car il pense que les deux titres rapprocheront davantage de joueurs du genre du jeu de tir en arène.

« Je pense qu’il y a beaucoup de bruit autour de Battle Royale en ce moment, et ces deux jeux attirent beaucoup de monde dans l’arène de tir », a déclaré Proulx. « Ya sabes, hay muchos chicos que nunca han jugado a Halo, ¿verdad? Hay muchos que nunca han jugado tampoco a Quake o Unreal Tournament. Nunca han jugado este tipo de juego, y conseguir esta exposición creo que es muy bueno para el género dans l’ensemble ».

De plus, Proulx prévoit que 2022 sera une année passionnante pour Splitgate, avec « de nombreuses surprises » et « des nouvelles passionnantes » à venir dans les mois à venir. Il reconnaît également que le studio parle de la possibilité de mettre en œuvre une campagne solo, et que cela est suffisamment rentable pour pouvoir poursuivre son développement de manière garantie et pouvoir recruter du nouveau personnel à ajouter à l’équipe. .

