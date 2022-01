Rainbow Six Extraction confirmé pour Xbox Game Pass dès le jour du lancement

Rainbow Six Extraction sera lancé sur PC, PS5, PS4, Xbox Sereis X | S, Xbox One et Google Stadia le 20 janvier. De plus, Ubisoft a confirmé que le jeu sera également inclus dans le catalogue Xbox Game Pass à partir de ce même jour, à la fois pour les consoles PC et Xbox. De plus, il a également été confirmé que Rainbow Six Siege sera ajouté au PC Game Pass (il fait déjà partie du service pour Xbox).

Rainbow Six Extraction – Un jeu complètement différent

Ubisoft a souligné la principale différence entre Rainbow Six Extraction et l’un des multijoueurs à la mode : Rainbow Six Siege. Le premier se concentrera sur le PvE, tandis que le second se concentrera sur le PvP depuis des années. De plus, le nouvel opus attire l’attention par son thème, qui laisse derrière lui le réalisme pour passer à un environnement de science-fiction dans lequel nous devrons affronter des hordes d’extraterrestres. Le titre, anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, proposera un jeu et une progression multiplateformes.

Ubisoft + arrive sur Xbox Series X | S et Xbox One

L’annonce de Rainbow Six Extraction s’accompagne d’une autre non moins importante : le service d’abonnement Ubisoft +, qui permet de profiter de plus de 100 jeux à partir de 14,99 euros par mois, débarquera bientôt sur les consoles Xbox. Son catalogue comprend des franchises complètes et des éditions Ultimate et Gold telles que Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Watch Dogs et Splinter Cell, entre autres. Vous pouvez vérifier tous les détails dans le lien suivant.

Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier sur PC, PS5, PS4, Xbox Sereis X | S, Xbox One et Google Stadia. Comme nous vous l’avions dit, le jeu sera disponible à partir de ce jour sur les consoles PC et Xbox.

Origine | Ubisoft