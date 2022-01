Castlevania annonce Saga NFT pour célébrer son 35e anniversaire

Castlevania est l’une des séries les plus populaires de tous les temps. 2022 est l’année où nous fêterons son 35e anniversaire, même si Konami a déjà fait le premier pas en annonçant une série de NFT dédiés à la franchise. La société japonaise a mis en vente jusqu’à 14 articles, inspirés des différentes livraisons de la série. Ils sont déjà disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent faire une offre et acquérir leurs droits.

L’actualité des NFT dans les jeux vidéo

A tel point que ce type de technologie en est venu à perdurer, puisque ces dernières semaines on a vu plusieurs entreprises s’impliquer sur ce nouveau marché. Ubisoft a été l’un des premiers à s’attaquer aux NFT avec l’annonce de sa propre plateforme, Ubisoft Quartz. Quelques jours plus tard, certains employés ont remis en question la décision. L’un des plus controversés a été Square Enix, qui a ouvertement montré son intérêt à explorer le marché pour l’avenir, quelque chose qui a eu une réponse rapide des utilisateurs de Final Fantasy XIV, qui se sont positionnés contre le mouvement.

Pour le moment, il semble difficile pour toutes les parties de se mettre d’accord. Sans aller plus loin, le créateur de It Takes Two Josef Fares s’est montré très critique à cet égard, assurant qu’il préfère « prendre un coup dans le genou » plutôt que d’implémenter la NFT dans ses prochains matchs.

NFT : qu’est-ce que c’est ?

Ils sont l’acronyme de la mode ces derniers temps. NFT signifie Not Fungible Token en anglais et fait référence à des objets numériques exclusifs qui, contrairement aux crypto-monnaies, ne peuvent pas être échangés ; leur numérotation les rend uniques. L’explication simple est que si un utilisateur acquiert l’un de ces objets, il est le seul propriétaire existant ; C’est le vôtre et celui de personne d’autre.

Origine | Konami ; passant par Nibellion