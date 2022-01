Les défis de la Nintendo Switch en 2022 : le temps des grands jeux et des surprises à découvrir

Nintendo Switch va de plus en plus fort. La console de l’entreprise japonaise a clôturé un autre bestial 2021 en ventes et sans symptômes d’épuisement qui frôle déjà les 93 millions d’unités vendues, proche du phénomène Wii d’il y a une décennie. À ce stade, 2022 semble être une année clé pour la console, qui remplira cinq ans de vie (elle est arrivée le 1er mars) avec le défi de maintenir ce rythme, malgré le fait que l’écart technique avec les nouvelles plateformes se creuse. année après année, mais avec la certitude qu’ils jouent un autre championnat, le leur, et que les chiffres du logiciel leur donnent raison. Que peut-on attendre de la Switch en 2022 ?

Les jeux exclusifs Switch les plus recherchés de 2022

La première chose qui est due et attendue de la console sont, bien sûr, les jeux vidéo. Au cours des deux dernières années, le taux de livraisons et de noms a été inférieur à celui de la première année et demie de la plate-forme, qui était tout simplement imbattable et avec les principales adresses IP de l’usine Nintendo sur la table. Pendant la pandémie, Animal Crossing est devenu le phénomène le plus absolu et cette dernière année, en plus des remasters et des critiques, nous avons reçu nos propres jeux de haut niveau tels que Monster Hunter Rise, Metroid Dread ou Shin Megami Tensei V.

Mais force est de constater que si on parle de 2022, on parle de titres qui rampent depuis longtemps dans l’imaginaire des utilisateurs de consoles. La suite de Breath of the Wild ou Bayonetta 3 en sont deux exemples, auxquels on peut ajouter Splatoon 3. Pour la plupart des croyants il existe un Metroid Prime 4 dont on ne sait rien, à part un logo, depuis son annonce. Ce sont les principaux noms de la console pour 2022. S’ils sortent tous pour cette année, la ligne exclusive récupère des noms puissants.

Pokémon Légendes : Arceus

Suite de Breath of the Wild

Baïonnette 3

Stratégie triangulaire

Splatoon 3

Kirby et le pays oublié

Guerres avancées 1 + 2

Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir

Sur quoi travaillent-ils que nous ne savons pas ?

Au-delà de ces jeux confirmés ou du moins annoncés, Nintendo dispose d’un casting enviable de studios longtemps restés silencieux. L’une des grandes questions est de savoir si Monolith Software travaille sur une nouvelle version de Xenoblade ou sur un autre jeu (le remaster de Chronicles X semble hors de question), mais il y a également d’autres noms sur la table. Aurons-nous un nouveau Mario en route après quatre ans d’Oddyssée ? Nintendo propose-t-il un nouveau Mario Kart, étant donné que le dernier opus était à l’origine pour Wii U ? Quid de la saga Pikmin, ne considérant que son débarquement sur mobiles ? Étant Nintendo, nous pourrions continuer avec beaucoup plus de noms (non, nous ne mentionnerons pas Golden Sun), mais ceux-ci semblent les plus judicieux à soulever aujourd’hui. Au-delà de Metroid Prime 4 (Est-ce que Retro Studios est seul avec lui ou avec autre chose ?), il y a des noms qui, en raison du timing, devraient réapparaître bientôt.

Retro Legacy et Switch Online : un catalogue en expansion ?

Queda claro que aunque a muchos nos parezca totalmente incoherente no sacar tajada de un modelo como la Virtual Console y el catálogo disponible de la propia Nintendo, el camino a seguir es el de Nintendo Switch Online para recuperar joyas del pasado (además de remasters y recopilatorios , Bien sûr, cela). En ce sens, le mouvement qui a été fait en proposant une extension pour pouvoir profiter des jeux Nintendo 64 et Mega Drive a été discutable, mais il ne semble pas qu’il va s’inverser. A quoi peut-on s’attendre pour 2022 ? En plus d’un élargissement du catalogue des dites consoles avec de nombreux grands noms qui manquent encore (quelqu’un a dit GoldenEye ?), l’envie de voir comment le catalogue grandit avec d’autres plateformes. Game Boy Advance est sans aucun doute le plus recherché des ordinateurs portables et un extra qui conviendrait parfaitement.

Lite, Oled… Et Pro ? Avec Steam Deck dans la chambre

Ce qui est certain que Nintendo Switch n’échappera pas, ce sont les rumeurs d’un nouveau Switch Pro avec plus de capacités, de puissance et même de 4K, des thèmes récurrents qui viennent de différentes sources : de ceux qui ont eu raison plus d’une et deux fois aux anonymes avec un grand imagination. Nintendo en est encore à sa treizième qu’elle n’envisage pas de révision de ce type, et encore moins lorsque Nintendo Switch Oled est arrivé en octobre. Mais c’est Nintendo, et ce qu’ils disent peut changer d’un jour à l’autre.

Steam Deck, nouveau concurrent en 2022.

Dans notre cas, nous doutons qu’un an après la version OLED, une plate-forme plus puissante sera lancée qui rendra les trois versions actuelles obsolètes, même si cela serait recommandé : actuellement, elle fonctionne avec du matériel 2017 qui en souffre, en particulier avec des projets tierce personne. Switch peut-il gérer cette différence technique beaucoup plus longtemps ? Il y a des réponses pour tous les goûts. Puisqu’il est payant de travailler avec des jeux exclusifs pour elle jusqu’à ce que les utilisateurs de Switch soient à la traîne dans les jeux tiers pertinents. Si ce n’est pas en 2022, il semble plus certain qu’en 2023 il y a un pari de Nintendo à cet égard : qu’il s’agisse d’un test ou d’une présentation d’une nouvelle console.

Un autre problème est de penser que le Steam Deck, qui arrivera courant 2022, pourrait être un concurrent pour la console. La fourchette de prix et le catalogue indiquent des expériences totalement différentes, mais c’est un signal d’alarme concernant ce qui est produit et réalisé au format portable. La puissance n’est plus secondaire, bien que les ventes de matériel et de logiciels de Switch maintiennent cet effet Nintendo portable qui lui a permis de toujours dominer le marché sans avoir la puissance brute la plus exceptionnelle du marché. Il doit y avoir une raison.