Razer au CES 2022 : nouvelle montre connectée Gamer Gen 6, Project Sophia et plus

Razer, la société bien connue spécialisée dans le matériel et les accessoires de jeu, a présenté ses nouveautés au CES 2022, en se concentrant sur les nouveaux appareils et technologies qui arriveront bientôt sur le marché. Ainsi, la marque a annoncé sa nouvelle collaboration avec le fabricant Fossil pour donner vie à la nouvelle montre connectée pour gamers Gen 6, en plus de présenter Project Sophia, le premier bureau de jeu sur le marché, ainsi que la nouvelle chaise de jeu Enki Pro HyperSense.

Razer et ses nouveautés au CES 2022

Ainsi, la montre connectée Razer X Fossil Gen 6 représente l’union des deux marques pour créer la montre connectée ultime pour les joueurs, en édition limitée et à la pointe de la technologie. À tel point que le portable co-marqué exploite la plate-forme de montre intelligente la plus innovante, la très attendue Fossil Gen 6. Il comprend également 3 cadrans de montre Razer exclusifs, y compris le texte analogique et Chroma, ainsi que deux bracelets interchangeables. Le Razer X Fossil Gen 6 sera lancé dans le monde ce mois-ci avec un prix de 329 $ via une édition limitée de seulement 1 337 unités.

Entre autres fonctionnalités, il comprend un écran tactile de 1,28″, Snapdragon Wear 4100+, Bluetooth 5.0, toutes sortes de capteurs, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, une charge rapide et une résistance à l’eau. D’autre part, Razer souhaitait présenter au monde son nouveau Project Sophia, le premier bureau de jeu sur le marché, un bureau modulaire qui s’adapte aux besoins de tous les utilisateurs.

« Le projet Sophia est notre vision futuriste d’une configuration de jeu et d’espace de travail polyvalente qui répond à des besoins très différents avec une variété de configurations de PC, et remplace le besoin de se déplacer entre les espaces de travail pour chaque tâche individuelle. » déclare Richard Hashim, vice-président du développement chez Razer. « Le système modulaire interchangeable permet aux utilisateurs de reconfigurer rapidement leur bureau avec une flexibilité presque infinie, adaptant le projet Sophia non seulement à la tâche à accomplir, mais également aux préférences particulières de l’utilisateur. C’est l’avenir des aires de jeux et de travail ».

Les modules sont conçus pour tous les types d’utilisateurs, et les créateurs peuvent insérer des numériseurs à écran tactile, des tablettes et des outils créatifs pour optimiser les raccourcis clavier et les macros, tandis que les joueurs peuvent se concentrer sur les modules pour une fidélité audio maximale et des performances visuelles époustouflantes en ajoutant un système de son surround THX et un moniteur de taux de rafraîchissement élevé.

Pour plus d’immersion et de personnalisation, le bureau spacieux est recouvert d’un éclairage LED qui peut être synchronisé avec l’écosystème Razer Chroma RGB. De plus, il est équipé d’un écran OLED de nouvelle génération doté de pixels auto-éclairés et des dernières technologies pour assurer un éclairage plus lumineux et des images plus nettes pour la meilleure expérience d’éclairage disponible en 65″.

Enfin, Razer a également dévoilé sa nouvelle Enki Pro HyperSense, une chaise de jeu avancée dotée d’un système haptique haute fidélité, permettant aux utilisateurs de découvrir une nouvelle dimension d’immersion dans les jeux vidéo. Basé sur la conception populaire de la chaise Enki Pro, l’Enki Pro HyperSense dispose d’une unité de retour haptique développée avec D-BOX, pour fournir le retour le plus authentique et le plus réaliste lors des sessions de jeu, ainsi que d’intégrer un appui-tête Chroma RGB qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur chaise lors de son utilisation.

Origine | Razer