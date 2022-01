Voici à quoi ressemble le spectaculaire Spider-Man de Tom Holland avec le costume noir du symbiote

Spider-Man: No Way Home, la última película de Marvel Studios junto a Sony Pictures sobre el superhéroe arácnido, se ha convertido en la película más exitosa de los últimos tiempos postpandemia gracias a una recaudación que ya ha sobrepasado los 1.000 millones de dólares en tout le monde. Et au-delà de son succès auprès de la critique et du public, le film laisse plusieurs portes ouvertes sur l’avenir de Spidey au cinéma, l’une d’entre elles ayant à voir directement avec l’une des scènes post-générique. Nous mettons en garde contre les spoilers sur la fin de Spider-Man: No Way Home en commençant par le paragraphe suivant.

Verrons-nous Tom Holland dans le costume noir de Venom ?

Et c’est qu’une des scènes de la fin nous montre Eddie Brock / Venom du Spiderverse de Sony comment il revient dans son univers après le sortilège de Doctor Strange, non sans laisser un petit échantillon du costume du symbiote dans l’UCM. Ce petit détail présente les symbiotes au MCU, incitant le Spider-Man de Tom Holland à rejoindre le symbiote, en référence claire au Spider-Man dans le costume noir classique des bandes dessinées. Pour cette raison, l’artiste Thomas du Crest de Marvel a partagé sa vision de l’apparence de l’acteur avec ledit costume; et le résultat ne pourrait pas être plus prometteur.

C’est ainsi que l’artiste l’a partagé à travers son compte personnel sur Twitter, indiquant qu’il s’agit d’un travail de concept pour Spider-Man: No Way Home qui n’a finalement pas été utilisé, mais qui peut anticiper ce qui va arriver dans les futurs films de Spider-Man. Et il ne fait aucun doute que l’apparence que Spider-Man regarde dans ces images est aussi spectaculaire que menaçante, respectant pleinement le look des bandes dessinées avec l’araignée blanche sur la poitrine ou les lanceurs de filets sur le dos de la main.

Thomas du Crest a travaillé sur plusieurs films de Marvel Studios en tant qu’artiste, dont Spider-Man : Far From Home, Avengers Endgame ou Ant-Man and the Wasp, ainsi que Venom : There will be Carnage de Sony Pictures.

Origine | Thomas du Crête