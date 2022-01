Oculus Quest 2 est le casque le plus utilisé dans Steam VR bien au-dessus de ses concurrents

Meta domine le marché des casques de réalité virtuelle. Il le fait principalement grâce à Oculus Quest 2, qui selon les données de Steam VR – publiées sur le réseau social Twitter par Alehandoro VR – est utilisé par près de 40% des joueurs. La deuxième place correspond à Valve Index, une option choisie par 17,79 % d’entre eux.

Oculus Quête 2 (39,62 %) Indice de valve HMD (17,79 %) Oculus Rift S (14,77 %) HTC Vive (8,26 %) Réalité mixte Windows (5,69%) Oculus Rift (4,84%) Quête d’Oculus (4,35%) HTC Vive Pro (1,94%)

Plus de 60% du marché de Steam VR est pour Meta

L’une des données qui ressort est qu’avec la somme d’Oculus Quest et d’Oculus Quest 2, Facebook est à 45%. Si l’on prend le reste des appareils conçus par Meta (Oculus Rift S et Oculus Rift) on découvre que plus de 60% des utilisateurs utilisent un appareil de réalité virtuelle conçu par le géant nord-américain.

Les ventes d’Oculus Quest 2 au mois de décembre, celui de Noël, ont été plus élevées que l’année précédente. Ryan Engle a partagé un graphique ce qui démontre cette tendance, même si le document ne comprend pas les données nécessaires sur les axes X et Y pour nous donner une idée plus claire.

La vérité est qu’Oculus Quest 2 est devenu une excellente option, car c’est l’appareil le moins cher et n’a pas besoin d’ordinateur pour fonctionner. Cependant, il est possible de le connecter au PC pour profiter des jeux PC VR.

Sony Interactive Entertainment vient d’annoncer les fonctionnalités du PlayStation VR2, ses nouveaux casques de réalité virtuelle. De plus, Guerrilla Games a dévoilé le premier jeu vidéo confirmé, ni plus ni moins que Horizon Call of the Mountain. Il s’agit d’une nouvelle version conçue à partir de zéro pour cet appareil.

Origine | Alehandoro VR