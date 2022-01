Un film inexploré partage une scène complète et nous coupe le souffle

Nathan Drake ne craint pas de se faire abattre n’importe où, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs. Les fans du chasseur de trésors se souviendront peut-être d’une séquence d’Uncharted 3: Drake’s Deception dans laquelle Nate tirerait dans un avion et finirait par s’accrocher et sur le point de tomber dans le vide. Le film Uncharted reproduit ce moment et le capture dans une scène que Sony Pictures a partagée à l’avance. Tu veux la voir? Jetez un œil à ces lignes.

Dans la scène, le personnage joué par Tom Holland, Nathan Drake, essaie de tenir tant qu’il peut, mais l’air l’entraîne et finit comme dans le jeu vidéo : à deux pas d’être viré et de succomber à un destin. En tant qu’aventurier, le voleur sait tout et utilise ses compétences pour passer d’une charge à l’autre, tout en gardant à l’esprit qu’il est là-bas, un faux pas et un jeu terminé.

Quand sort le film Uncharted ?

Des années ont passé depuis que l’adaptation sur grand écran d’Uncharted a été annoncée. Plusieurs réalisateurs ont abandonné le projet, qui a finalement été filmé et s’est heurté à un problème inattendu : la pandémie de coronavirus. Bien que COVID-19 soit toujours avec nous, tout semble indiquer qu’il n’y aura plus de retard. Dans la même vidéo que Sony vient de partager, il est rappelé que le long métrage fera ses débuts en salles le 18 février.

Celui qui n’arrivera pas à temps est Morbius, de Sony Pictures en collaboration avec Marvel Studios. La société de production a récemment annoncé que la première se déroulerait de janvier à avril 2022.

Uncharted dans les jeux vidéo continue sous forme de remasterisation : Uncharted : Legacy of Thieves Collection comprend le quatrième opus et The Lost Legacy : il sort le 28 janvier sur PS5 et plus tard sur PC.

Origine | Photos Sony