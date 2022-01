God of War pour PC revendique la technologie NVIDIA dans une nouvelle vidéo

Horizon Zero Dawn et Days Gone ont été les premières exclusivités PlayStation 4 à recevoir une adaptation PC, une tendance qui se poursuivra avec deux autres titres à succès de la console de génération précédente de Sony, Uncharted: Legacy of Thieves Collection et God of War. En ce sens, la production de Santa Monica Studio sera compatible avec Reflex, la technologie à faible latence de NVIDIA. Pour démontrer son potentiel, ils viennent de montrer une vidéo inédite, que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes.

Comme on le voit dans le clip, Reflex permet au joueur d’effectuer des combos et d’esquiver avec une plus grande précision. Quiconque a joué au titre PS4 identifiera l’ennemi qui apparaît dans la vidéo, l’un des énormes trolls que Kratos doit affronter à plusieurs reprises, bien que ce soit en particulier celui qui l’attaque au début de l’aventure. Les 35 secondes de la bande-annonce mettent également une comparaison à l’écran pour que les effets de Reflex soient mieux appréciés.

Adapté au PC par une étude externe

God of War arrivera sur Epic Games Store et Steam le 14 janvier. Le portage n’a pas été développé par Sony Santa Monica, puisqu’ils en ont commandé l’adaptation à un studio spécialisé dans ce type de tâche, Jetpack Interactive. À son actif, des œuvres telles que Plants vs. Zombies : Garden Warfare II, Dark Souls 2 et plusieurs titres de la saga NBA Live, une série absente ces dernières années.

L’histoire de ce God of War n’est pas un reboot même si le jeu récupère le titre original, sans aucun numéro derrière. Après l’épopée hellénique, le dieu de la guerre s’est installé sur les terres nordiques, où il a engendré un fils, le petit Atreus. À la mort de sa femme, père et fils se lancent dans un voyage à travers la mythologie et leur être intérieur.

Santa Monica travaille actuellement sur God of War Ragnarök, une nouvelle suite. Il est prévu sur PS4 et PS5.

Origine | NVIDIA