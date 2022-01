Peter Dinklage répond aux fans en colère avec la fin de Game of Thrones : « Tournez la page »

Peter Dinklage, l’acteur bien connu qui a joué Tyrion Lannister dans la série télévisée Game of Thrones, a fait une déclaration sévère contre la réaction des fans sur la fin controversée de l’adaptation de HBO, recommandant aux gens de tourner la page, que ce n’est que de la fiction . Cela a été déclaré dans une récente interview avec le New York Times à la suite de sa prochaine sortie Cyrano et dans laquelle il ne s’est pas mordu la langue lorsqu’il a traité de la fin de Game of Thrones et de certaines opinions à ce sujet.

« Ils ne savaient plus quoi faire de leurs dimanches soirs.

Selon l’acteur, les gens se souciaient seulement de savoir qui s’asseoirait en dernier sur le trône de fer, même si pour lui il y avait bien plus. « L’un de mes moments préférés a été lorsque le dragon a brûlé le trône parce que cela a mis fin à toute cette conversation, quelque chose d’irrévérencieux et de brillant de la part des créateurs de la série : ‘Tais-toi, ce n’est pas à propos de ça.’ Ils l’ont fait constamment, où vous pensiez une chose et ils vous en donnaient une autre. Tout le monde avait ses propres histoires en regardant la série, mais je pense que personne n’était aussi bon que la série », a déclaré l’acteur.

De plus, Dinklage pense également que les gens se plaignaient tellement parce qu’ils en voulaient plus : « Je pense que la raison d’une partie des plaintes était que la série allait se terminer et ils étaient en colère que nous rompions avec eux. Nous manquions de courant et ils ne savaient plus quoi faire de leurs dimanches soirs. Ils en voulaient plus, alors ils s’en sont plaints. Nous devions finir quand nous l’avons fait, car ce à quoi la série était vraiment bonne, c’était de casser les idées reçues : les méchants sont devenus des héros et les héros sont devenus des méchants », conclut l’acteur.

La prochaine chose dans la saga Game of Thrones à la télévision sera le spin-off The House of the Dragon.

Origine | Le New York Times