Horizon Call of the Mountain va changer ce que « AAA signifie pour la réalité virtuelle »

Par surprise, Sony Interactive Entertainment a détaillé les caractéristiques techniques du PlayStation VR2. Non content de cela, Guerrilla Games a annoncé Horizon Call of the Mountain, un nouvel opus de la saga d’action-aventure, cette fois développé à partir de zéro pour la réalité virtuelle. Chris James, ancien développeur senior chez Horizon Forbidden West, a posté un tweet dans lequel il assure que le jeu marquera un avant et un après dans le développement de titres à gros budget en réalité virtuelle.

James, qui a précisé qu’il n’avait pas travaillé sur ce projet, a avancé que Guerrilla et Firesprite Games (le studio avec lequel ils collaborent) étaient plongés dans la production depuis un certain temps. « Cela fait un moment que c’est en développement. Je n’ai pas travaillé dessus, mais je vous promets que cela changera ce que signifie Triple-A pour la réalité virtuelle. C’est incroyable ».

Que sait-on d’Horizon Call of the Mountain ?

Guerrilla Games a présenté un bref teaser officiel dans lequel apparaît son nouveau protagoniste, dont on ne sait presque rien. Selon l’étude, ils prévoient de détailler le personnage « bientôt », mais prévoient que dans son voyage à travers le monde d’Horizon, il rencontrera de vieilles connaissances.

Donc, nous ne traiterons pas Aloy, mais nous nous mettrons dans le skin d’un homme qui tombera sur l’héroïne. Cela suggère la possibilité qu’il existe des liens entre l’intrigue et les autres jeux vidéo de la série. D’autre part, l’étude des Pays-Bas indique également que ces jeux vidéo ne sont « qu’un début ».

Avant de pouvoir profiter d’Horizon Call of the Mountain, les joueurs pourront retourner dans ce monde post-apocalyptique avec Horizon Forbidden West, qui sortira le 18 février sur PS4 et PS5. L’histoire d’Aloy se poursuivra avec de nouveaux dangers, plus de capacités, de puissants ennemis et de nouvelles façons d’explorer.

Origine | Chris James (Twitter)