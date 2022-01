Star Wars : The Book of Boba Fett obtient une meilleure sortie américaine que Hawkeye.

Après le succès de The Mandalorian, la première série Star Wars en direct, il restait à voir comment se déroulerait son premier spin-off, The Book of Boba Fett. La fiction mettant en vedette Temuera Morrison a présenté l’épisode initial le 29 décembre, et bien que Disney n’ait pas proposé de chiffres officiels, Samba TV a laissé tomber un fait intéressant: les débuts ont été meilleurs que ceux de Hawkeye, la série Hawkeye de Marvel Studios … au moins aux Etats-Unis

Selon les données de Samba TV, qui mesure les audiences en streaming, The Book of Boba Fett a été vu par 1,7 million de téléspectateurs aux États-Unis, au cours de ses cinq premiers jours seulement. En pourcentage, les résultats sont supérieurs de 13 % à ceux de Hawkeye, qui a recueilli 1,5 million d’audience dans ce même pays. Quoi qu’il en soit, le plus grand gagnant dans ce sens est Loki, qui a atteint 2,5 millions lors de sa première.

Il n’y a aucune information sur les chiffres du The Book Of Boba Fett dans le reste du monde, il n’est donc pas possible de savoir si cette tendance à la hausse se reflète également dans d’autres pays.

Première saison en sept épisodes

Ni Lucasfilm ni Disney + n’ont annoncé si The Book of Boba Fett se déroulera au-delà d’une première saison. Même ainsi, tout semble indiquer qu’il ne s’agira pas d’une série limitée. C’est du moins ce que l’on peut déduire des documents mis au jour, qui parlent d’une saison 1, suggérant plus de contenu à l’avenir. Il faudra attendre la diffusion des prochains épisodes pour voir si Disney fait une annonce à ce sujet.

Star Wars : The Book of Boba Fett suit l’histoire du chasseur de primes, désormais transformé en chef criminel. En tant qu’héritier de l’empire de Jabba et après un règne de courte durée de Bib Fortuna, Boba devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir son règne à l’avant-garde de tous les syndicats criminels.

Origine | Bande dessinée