Extraction Rainbow Six : Configuration minimale et recommandée sur PC

Ubisoft Montréal finalise le développement de Rainbow Six Extraction, le jeu vidéo multijoueur anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine. La pandémie de COVID-19 a été la raison pour laquelle les Français ont décidé d’opter pour le nouveau nom, puisque le titre sortira enfin à un moment où nous n’avons pas réussi à laisser l’épidémie derrière nous. Le lancement se rapprochant de plus en plus, Ubisoft a détaillé les exigences sur PC.

Dans la lignée des autres jeux vidéo, Ubisoft a présenté les différentes configurations graphiques disponibles, qui modifient les exigences en fonction de la résolution et d’autres caractéristiques. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste complète.

Tableau explicatif avec les exigences d’extraction de Rainbow Six.

Exigences minimales et recommandées

Basse qualité (1080p)

Processeur : Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960 4 Go / AMD RX 560 4 Go

RAM : 8 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 85 Go

Haute qualité (1080p)

Processeur : Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go / AMD RX 580 8 Go

RAM : 16 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 85 Go

Haute qualité (1440)

Processeur : Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go / AMD RX 5600CT 6 Go

RAM : 16 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Stockage : 85 Go

Ultra qualité (2160p)

Processeur : Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 10 Go / AMD RX 6800XT 16 Go

RAM : 16 Go (configuration double canal)

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Stockage : 85 Go (+ 9 Go de textures HD)

Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et Google Stadia. Le jeu était initialement prévu pour septembre 2021, mais le studio avait besoin de plus de temps pour peaufiner l’expérience jouable au maximum.

Origine | Joueur PC, Ubisoft