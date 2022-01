Ghost of Tsushima met à jour ses données : combien avez-vous vendu ?

L’aventure de samouraï de Sucker Punch a été un énorme succès. Ghost of Tsushima et sa version améliorée, le Director’s Cut, ont été mis en vente en 2020 et n’ont cessé de vendre des exemplaires. Nous savions qu’il avait expédié plus de 6,5 millions d’unités il y a quelques mois, mais ce nombre a augmenté. C’est ce qu’a annoncé le compte officiel du jeu vidéo sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis et heureux que Ghost of Tsushima se soit officiellement vendu à 8 millions d’exemplaires ! Un grand merci à tous ceux qui ont joué depuis le lancement ! Nous sommes incroyablement reconnaissants pour votre soutien », écrivent-ils.

Nous sommes ravis et étonnés que #GhostOfTsushima a officiellement vendu plus de 8 millions d’exemplaires ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont joué depuis le lancement ! Nous sommes incroyablement reconnaissants et reconnaissants pour le soutien! pic.twitter.com/AQfyqviBlK – Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur maintenant ! (@SuckerPunchProd) 5 janvier 2022

Le film Le Ghost of Tsushima, en route

Le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, est le cinéaste choisi pour adapter Ghost of Tsushima au grand écran. Le casting et les détails de l’histoire ne sont pas encore connus, mais dans une interview avec IGN, Stahelski lui-même a déclaré que son intention était de se détendre pour que le film se passe bien :

« Nous voulons juste faire les choses correctement », a-t-il commenté sur le tapis rouge de The Matrix: Resurrections. « Vous savez comment les adaptations de jeux vidéo peuvent se terminer, alors nous prenons notre temps [necesario] pour le faire correctement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs pour nous assurer que nous nous concentrons sur ce qui est vraiment bien. »

Ghost of Tsushima Director’s Cut est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La mise à jour de la nouvelle édition n’est pas gratuite, car elle introduit une nouvelle extension sur l’île d’Ike. La version nouvelle génération améliore également certains aspects audiovisuels, comme la synchronisation labiale avec les voix japonaises.

Le succès de Ghost of Tsushima ne s’est pas seulement reflété dans les revues de presse, mais aussi dans la réaction des joueurs : il a remporté le prix du public aux Game Awards 2020.

Origine | Sucker Punch