Cyberpunk 2077 : le CDPR dément les rumeurs de relance

Tout ce qui entoure l’avenir de Cyberpunk 2077 est un mystère, mis à part le fait que CD Projekt RED prévoit de nouvelles mises à jour et une version nouvelle génération, qui est toujours prévue pour le premier semestre de cette année 2022. Au cours des dernières heures, des rumeurs ont émergé. sur 4Chan à propos d’une supposée édition de samouraï. Sur la base de ces informations, le studio prévoit une relance avec de multiples changements de cœur jouables. Cependant, Radek Grabowski, directeur des relations publiques du développeur, l’a nié catégoriquement.

Les données divulguées indiquaient que Cyberpunk 2077: Samurai Edition allait être canalisé via le patch 1.5, avec l’introduction d’un nouvel emplacement, de missions et de nombreux changements jouables. Dans une réponse au compte Twitter officiel de Forbes, Grabowski a été clair : « Cela ne colle pas. Désolé, Paul », en référence au journaliste qui a couvert la fuite.

Cette chose ne colle pas. Désolé, Paul. – Radek (@gamebowski) 3 janvier 2022

2022, une année clé pour Cyberpunk 2077

La sortie de Cyberpunk 2077 fin 2020 ne s’est pas déroulée comme prévu. Le titre est arrivé sur le marché sans répondre aux attentes, avec des bugs et de sérieux problèmes de performances, notamment sur les consoles de base de la génération précédente. Comment pourrait-il en être autrement, la réponse des joueurs était pour la plupart hostile, alors CD Projekt RED a été contraint de s’excuser et de promettre des correctifs à l’avenir.

L’intention de l’étude est de continuer à améliorer le produit au cours de cette année 2022, avec un œil sur les extensions de paiement et la version native pour les machines de nouvelle génération. Les créateurs voient ce jeu comme un produit à long terme, mais cette année il sera important face à l’opinion publique.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Il fonctionne également sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

