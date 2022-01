Guerrilla annonce Horizon Call of the Mountain pour PS VR 2

La première bombe de 2022 n’a pas tardé à tomber. Sony Interactive Entertainment a non seulement confirmé les principales caractéristiques de PlayStation VR2, son nouvel appareil de réalité virtuelle, mais a également dévoilé son premier jeu vidéo officiel. Horizon Forbidden West ne sera pas la seule suite de la saga Guerrilla Games, puisque le studio a annoncé le développement d’Horizon Call of the Mountain pour PS VR2 sur PS5.

Il est développé par la guérilla elle-même, mais il ne sera pas seul dans ce voyage. Firesprite Games, l’un des studios récemment acquis par PlayStation Studios, est également plongé dans le processus créatif du jeu vidéo. Au-dessus de ces lignes, vous pouvez voir une vidéo dans laquelle sont montrées les premières images du titre, ainsi qu’une explication de Jan-Bart van Beek, directeur de studio chez Guerrilla, qui laisse entendre que les nouveaux produits définissent l’univers Horizon » ils ne sont que le début « .

« Créée pour la PlayStation VR2, cette expérience unique a été conçue pour stimuler la technologie matérielle, l’innovation et la jouabilité. Les graphismes époustouflants et les nouveaux contrôleurs de détection PSVR2 donnent un tout nouveau sens à l’immersion totale dans le monde d’Horizon », a-t-il ajouté.

Un nouveau protagoniste

Bien que van Beek ait reconnu qu’ils ne voulaient pas encore révéler grand-chose, « cette histoire sera racontée à travers les yeux d’un nouveau personnage ». Bien sûr, le protagoniste rencontrera Aloy et d’autres visages familiers, ainsi que des personnages jamais vus auparavant. Il a également souligné que le héros sera présenté « bientôt ».

Horizon Call of the Mountain est conçu dès le départ pour les nouveaux casques de réalité virtuelle. Horizon Forbidden West, quant à lui, sera mis en vente le 18 février sur PlayStation 4 et PlayStation 5, en tant que premier titre exclusif pour la famille de consoles Sony,

Origine | Blog PlayStation