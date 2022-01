Nvidia présente le tout-puissant RTX 3090 Ti avec des chiffres de crise cardiaque : 24 Go et 40 Teraflops

Nvidia, la firme spécialisée dans les cartes graphiques pour PC, a présenté au CES 2022 ses deux nouveaux GPU avec le tout-puissant RTX 3090 Ti et le plus abordable RTX 3050, en plus d’autres nouveautés comme une nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu qui comprendra RTX graphiques et processeurs de pointe. Cela a été confirmé dans le cadre du programme spécial que vous pouvez voir ci-dessous, partageant tous les détails de ses dernières nouvelles au niveau matériel.

Jusqu’à 160 nouveaux ordinateurs portables avec technologie RTX

Ainsi, comme la marque a récemment avancé, ce CES serait le cadre idéal pour présenter ses derniers développements au niveau GPU. Et comment pourrait-il en être autrement, l’événement a servi à présenter à la société ses graphismes de jeu les plus avancés avec le nouveau RTX 3090 Ti, le dernier de la gamme RTC avec 24 Go GDDR6X à 21 Gbps, ou ce qui est le même, près de 8% plus rapide vitesse de mémoire que RTX 3090.

De plus, les 40 Teraflops de performances du processeur GPU sont confirmés, soit 11% de puissance brute en plus par rapport au modèle immédiatement inférieur. À défaut de connaître plus de détails sur son matériel ou la date de sortie, Nvidia garantit des performances supérieures dans les résolutions 4K et la gestion de l’IA.

Parmi les autres premières de la marque, citons le nouveau RTX 3050 avec des cœurs RT de deuxième génération et des cœurs Tensor de troisième génération, ainsi qu’une mémoire G6 haute vitesse. Son prix : 279 euros avec un lancement prévu le 27 janvier prochain. Nous pouvons désormais nous inscrire sur sa page officielle pour être les premiers à recevoir plus d’informations sur sa réservation et son lancement final.

Enfin, Nvidia a assuré qu’il lancera jusqu’à 160 nouveaux ordinateurs portables de jeu avec la technologie GeForce RTX de dernière génération et des processeurs de pointe. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations, nous devrons donc rester à l’écoute au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour découvrir de nouveaux détails.

Origine | Nvidia