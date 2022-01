Death Stranding Director’s Cut arrivera enfin sur PC en 2022 avec plusieurs améliorations

Après plusieurs indications qui laissaient présager une sortie prochaine de Death Stranding Director’s Cut sur PC, enfin la version améliorée et étendue du dernier Hideo Kojima fera également le grand saut vers la compatibilité après son lancement, jusqu’à présent exclusif, sur PlayStation 5. Cela a été a confirmé 505 Games, annonçant une fenêtre de sortie pour ce premier semestre 2022, probablement au printemps prochain. De plus, parallèlement à son lancement sur PC, plusieurs améliorations exclusives seront ajoutées, telles que des fréquences d’images plus élevées ou la prise en charge des moniteurs ultra-larges, entre autres.

La version définitive de Death Stranding sur PC

Ainsi, l’éditeur de jeux vidéo Kojima Productions a annoncé le prochain saut de la version définitive de Death Stranding sur PC, plus précisément, vers Steam et l’Epic Games Store, plateformes sur lesquelles cette nouvelle version sera mise en vente. Et comme nous le disons, il le fera avec plusieurs innovations techniques d’Intel, telles que la nouvelle technologie graphique Xe Super Sampling (XeSS) de la société.

Mais il y a plus ; se ofrecerá una mayor tasa de frames por segundo en sistemas compatibles y que sean capaces de soportar una mayor demanda de gráfica y de rendimiento, así como un nuevo modo foto o compatibilidad con monitores ultrapanorámicos, todo ello para exprimir al máximo los impresionantes parajes que ofrece le jeu.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie spécifique pour Death Stranding Director’s Cut sur Steam et Epic Games Store, bien qu’il soit prévu de le faire à une date encore à préciser au printemps prochain. A tel point que l’on peut déjà visiter la page officielle du jeu sur Steam avec les premiers détails de ce nouveau portage.

Origine | 505 jeux