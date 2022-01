CES 2022 : NVIDIA élargit sa gamme de cartes graphiques et de services

La société californienne NVIDIA dans le cadre du CES 2022 à travers une présentation numérique, a présenté son nouveau linéaire qui comprend plus de 160 conceptions d’ordinateurs portables avec des cartes graphiques GeForce basées sur les jeux et Studio, ainsi que de nouveaux GPU et technologies GeForce RTX pour ordinateurs de bureau comme ainsi que les ordinateurs portables.

Plus d’ordinateurs portables avec GeForce RTX

Cette année, arriveront de nouveaux ordinateurs portables de jeu et de studio basés sur l’architecture NVIDIA Ampere, avec des cœurs RT de deuxième génération pour jouer avec le ray tracing et des cœurs tenseurs de troisième génération pour exécuter DLSS, ainsi que l’intelligence artificielle.

Cependant, ces équipes arriveront avec la dernière génération de processeurs, des écrans doubles et normaux avec G-SYNC et des résolutions de 1440p ou plus.

RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Lors de la présentation numérique, NVIDIA a annoncé la nouvelle GeForce RTX 3080 Ti, qui atteindra également les ordinateurs portables pour la première fois. Ce GPU aura une mémoire GDDR6 de 16 Go.

La GeForce RTX 3070 Ti sera jusqu’à 70 % plus rapide que la RTX 2070 SUPER et promet de fournir jusqu’à 100 images par seconde à une résolution de 1440p. Les ordinateurs équipés de ces GPU arriveront à partir du 1er février.

Max-Q

NVIDIA a également introduit la quatrième génération de ce brevet qui comprend un optimiseur de processeur, Rapid Core Scaling et Battery Boost 2.0 qui améliorent l’efficacité, les performances et la durée de vie de la batterie.

Nouvelles candidatures

L’extension de sa plate-forme Studio pour du matériel, des logiciels et des applications exclusives axés sur les créateurs est une mise à jour majeure de NVIDIA Canvas, une application de peinture qui utilise l’IA pour générer des images de paysage à partir de simples coups de pinceau. Ceci a été créé à partir de la propre recherche GauGan2, une application qui produit des images avec une résolution 4 fois plus élevée que par le passé, avec cinq éléments supplémentaires tels que des fleurs et des buissons. Cette application Canvas est téléchargeable gratuitement.

Cela comprend une gamme d’ordinateurs portables conçus par ASUS, MSI et Razer équipés des nouvelles GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Fait intéressant, NVIDIA affirme que ces ordinateurs portables sont en moyenne jusqu’à 7 fois plus rapides en rendu 3D que le dernier MacBook Pro 16. Prend en charge plus de 200 applications créatives, ainsi que le ray tracing et l’intelligence artificielle.

NVIDIA Omniverse pour les créateurs

Disponible dès maintenant sans frais pour les créateurs de contenu alimentés par les GPU GeForce RTX et NVIDIA RTX, cette plate-forme recherche une collaboration de conception 3D en temps réel et apporte une plate-forme de simulation de monde virtuel NVIDIA aux artistes et concepteurs du monde entier. . Une nouvelle fonctionnalité de la plate-forme sera Omniverse Nucleus Cloud, qui vous permet de partager facilement de grandes scènes d’Omnivers 3D en un seul clic. Grâce à cela, les artistes pourront collaborer en temps réel depuis n’importe où dans le monde.

NVIDIA a également introduit de nouveaux développements pour Omniverse Machinima, une application qui permet une collaboration en temps réel pour animer et manipuler des personnages dans des mondes virtuels, avec des objets et des environnements de jeu gratuits. Omniverse Audio2Face, quant à lui, génère rapidement et facilement des animations faciales expressives à partir d’une source audio, cela a été mis à jour avec la prise en charge de blendshape et l’exportation directe vers MetaHuman d’Epic.

GeForce RTX 3050

NVIDIA a élargi sa famille de GPU basés sur l’architecture Ampere avec le GeForce RTX 3050, le premier GPU linéaire 50 de bureau avec ray tracing, des cœurs RT de deuxième génération, ainsi que des cœurs Tensor de troisième génération pour DLSS et AI. Ce GPU est livré avec 8 Go de mémoire GDDR6, commence à seulement 249 $ et sera disponible le 27 janvier auprès des partenaires NVIDIA du monde entier.

Nouveaux titres NVIDIA RTX

La marque a annoncé 10 nouveaux jeux avec NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex tracing, dont :

Le jour d’avant

Échapper à Tarkov

Et l’extraction de Rainbow Six

1440p surveille la nouvelle norme pour les sports électroniques

Les recherches de NVIDIA ont révélé que les écrans 27 pouces 1440p peuvent améliorer l’orientation jusqu’à 3 % par rapport aux écrans 24 pouces 1080 traditionnels lorsqu’ils sont destinés à de petites cibles. Pour les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte, 3% peuvent souvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Ainsi, la société californienne a annoncé quatre nouveaux moniteurs dans cette catégorie. Le ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN dispose d’un taux de rafraîchissement de 360Hz. L’AOC AG274QGM – AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED et ViewSonic XG272G-2K Mini LED avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Ils sont tous livrés avec les fonctionnalités NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format et Reflex Analyzer.

GeForce MAINTENANT

Battlefield 4 et Battlefield V arrivent sur cette plate-forme aujourd’hui. NVIDIA a également annoncé son partenariat avec Samsung pour intégrer GeForce NOW dans ses Smart TV, à partir du deuxième trimestre de cette année. Cela s’ajoute à la version bêta du mois dernier de l’application GeForce NOW pour les téléviseurs intelligents LG 2021 WebOS.