CES 2022 : Sony Bravia XR, le linéaire idéal pour les jeux vidéo

Partant d’un discours lié au développement des processeurs d’images, la société japonaise Sony dans le cadre du CES 2022, a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs Bravia

Z9K : Le nouveau produit phare avec une dalle mini OLED 8K,

X95K : mini-panneau LED 4K

Ces deux écrans cherchent à changer la façon dont nous consommons le contenu visuel avec des expériences cinématographiques.

Lecteur principal de rétroéclairage XR

Le nouveau Bravia linear disposera d’un brevet capable de contrôler le contraste automatiquement grâce au processeur XR. Dans le cas particulier du modèle 4K, la technologie mini LED cherche à réduire la zone d’éclairage pour avoir des contrastes plus précis.

Processeur cognitif XR

Cette puce incluse dans les nouveaux téléviseurs analyse le signal et détermine comment éclairer chacune des LED avec précision, en lisant les subtilités dont seul l’œil humain dispose souvent pour capturer les détails dans les scènes sombres.

Multi-audio acoustique

Pour Sony, cette section a toujours été importante, donc cette fois les téléviseurs diffuseront non seulement l’audio en stéréo, mais intégreront également un son surround qui cherche à reproduire l’expérience d’un cinéma. Contrairement aux précédents linéaires, le brevet a été adapté à des panneaux plus minces que ceux de la génération précédente, transformant l’ensemble de l’écran en émetteur sonore.

Une télécommande qui brille

Autre changement substantiel, les commandes pourront s’éclairer pour les retrouver plus facilement dans les pièces sombres.

Bravia CAM

Une caméra a également été introduite qui nous permettra de contrôler la télévision avec des mouvements et des gestes dans le pur style de la défunte Kinect de Microsoft. Une autre fonction de ceci est qu’il ajustera la luminosité et donc la consommation d’énergie du téléviseur. Au cas où personne ne le verrait, il passera en mode d’économie d’énergie et l’éteindra.

Mode calibré adaptatif Netflix

Le nouveau linéaire disposera des technologies qui nous permettront de profiter du contenu tel que ses créateurs l’ont conçu, quelles que soient les conditions d’éclairage de la pièce où se trouve le téléviseur. Tout cela grâce à des capteurs d’éclairage qui vont détecter l’intensité de la lumière.

Jeux

Le nouveau Bravia linéaire viendra une nouvelle technologie qui ajustera les images d’une console avec Auto HDR Tone Mapping, cela appliqué, par exemple, sur une PS5, améliore les contrastes des images au loin pour avoir une meilleure visualisation. Un autre supplément est qu’il ajustera automatiquement la latence lorsqu’il détectera qu’une console est connectée et qu’il intégrera le 120 Hz pour pouvoir exécuter des jeux à des taux d’images par seconde plus élevés, ainsi que le taux de rafraîchissement variable.

Google TV

Poursuivant la section sur l’intelligence artificielle, le linéaire se poursuivra avec l’assistant virtuel Hey Google et le propre système d’exploitation d’Alphabet. Cependant, étant donné que le système créera des suggestions en fonction de notre profil de consommation multimédia, le système d’exploitation intégrera les contenus d’Apple TV +, d’Amazon Prime Video et d’autres services de streaming.

Nouveau linéaire audio

Cette année arriveront les enceintes HT-A9, la SRS-NS7 et les barres audio HT-A7000, ainsi que la HT A5OOO. Dans le cas des premiers, ils pourront s’adapter à la pièce pour émuler une expérience audio 360, un autre des brevets de la marque. Dans le cas des barres, plutôt que d’annuler le son des téléviseurs, elles le compléteront pour amplifier l’expérience dans une sorte de cartographie sonore en trois dimensions.

Pour un avenir durable

Au final, Sony n’a pas hésité à souligner que leurs téléviseurs sont fabriqués avec des matériaux recyclés, appelés SORPLAS, un brevet propriétaire de la marque qui donne à ces matériaux un aspect Premium.