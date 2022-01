Anneau ancien | Le studio a ressenti de la pression pour les graphismes de Demon’s Soul Remake

Demon’s Souls Remake était l’un des jeux vidéo de lancement pour PlayStation 5, une version remaniée du classique développé par FromSoftware. L’adaptation a été réalisée par Bluepoint Games, un studio qui fait déjà partie des PlayStation Studios et qui est spécialisé dans le remastering et les remakes. Le réalisateur original de ce jeu vidéo est Hidetaka Miyazaki, de FromSoftware, qui dans une interview avec le magazine EDGE a assuré qu’il ressentait une pression avant les graphismes de cette version renouvelée.

« Je suis presque sûr que notre équipe graphique a ressenti la pression plus que quiconque », a admis Miyazaki, se référant à Demon’s Souls Remake. « La fidélité des graphismes n’est pas quelque chose que nous fixons comme notre priorité absolue. Ce que nous exigeons dans la section graphique dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même », poursuit-il.

Pour Miyazaki, les graphismes ne sont pas une priorité aussi élevée « par rapport » à d’autres éléments de développement. « C’est donc un domaine où j’ai toujours l’impression de devoir m’excuser un peu, car je sais que l’équipe graphique travaille extrêmement dur. »

En vente le 25 février

Elden Ring précipite les dernières semaines de développement avant le lancement, qui se rapproche chaque jour. Après avoir été retardé d’un mois, le titre FromSoftware tant attendu sera mis en vente le 25 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La formule des âmes reste dans une structure RPG, dans laquelle l’exploration, les combats et la difficulté seront à nouveau à l’ordre du jour.

George RR Martin, le père de A Song of Ice and Fire (Game of Thrones) a été celui qui a esquissé le concept du monde. Dans un récent article sur son blog officiel, l’écrivain a exprimé son enthousiasme pour le lancement et a rappelé une partie du voyage qu’il a parcouru avec l’équipe dirigée par Miyazaki.

Origine | EDGE (via PC Gamer)