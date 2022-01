Steam : les jeux les plus recherchés par les joueurs ; Dying Light 2, Elden Ring et plus

L’année ne fait que commencer, mais le calendrier des sorties de jeux vidéo ne s’arrête pas. L’attente générée par certains titres est indéniable, et par exemple, un bouton : Dying Light 2 : Stay Human et Elden Ring, qui débarqueront respectivement les 4 et 25 février, se battent pour occuper les plus hautes positions parmi les jeux les plus populaires. souhaité par les utilisateurs de Steam.

Dying Light 2: Stay Human, disponible le 4 février 2022.

Les 25 jeux les plus recherchés par les utilisateurs de Steam

Dying Light 2 : restez humain

Ancien anneau

Fêtard

Hollow Knight : Chant de soie

God of War

Le jour d’avant

Vampire : La Mascarade – Bloodlines 2

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl

Starfield

Frostpunk 2

Warhammer 40,000 : Côté Obscur

Forteresse naine

Arche perdue

Monster Hunter Rise

KARLSON

Seigneurs du manoir

compagnie de Heroes 3

Coeur atomique

Euro Truck Simulator 2 – Le cœur de la Russie

Gagner 3

Pardon

Errer

Éleveur de slime 2

Tiny Tina’s Wonderlands

Train du Vide

La liste clarifie une chose : 2022 (bien que tous ne soient pas confirmés pour cette année) est présentée comme une grande année pour les amateurs de jeux vidéo. Il n’est pas surprenant que des sorties aussi pertinentes que Dying Light 2: Stay Human et Elden Ring soient en passe d’atteindre le sommet du classement. Hollow Knight ne pouvait pas non plus être absent: Silksong, la suite du célèbre indie mettant en vedette Hornet dont nous connaissons à peine les détails.

Si nous élargissions la liste à 50, des noms comme A Plague Tale: Requiem, Ghotic 1 Remake, Shadow Warrior 3 ou The Last Night apparaîtraient immédiatement, ce qui continue de jouer un rôle dans l’un des développements les plus longs de ces dernières années. Sonic Frontiers est également présent, qui devrait voir le jour dans les dernières mesures de l’année. Sans aucun doute, il est clair qu’au cours des prochains mois, nous allons nous amuser.

Source : Vapeur