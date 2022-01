Chocolatier hanté : nouvelles images en jeu du créateur de Stardew Valley

Hauned Chocolatier, le prochain projet de ConcernedApe, communément appelé Erib Barone et créateur de la populaire Stardew Valley, est toujours en développement. Le titre a été annoncé lors de la dernière ligne droite de l’année dernière et il n’a toujours pas de date de sortie, ni beaucoup d’informations sur sa proposition. Cependant, la personne responsable a partagé de nouvelles captures via Twitter, dans lesquelles on peut voir un autobus scolaire avec un verger sur le toit et une maison située au sommet d’une montagne enneigée. Nous les laissons ci-dessous.

Bonne année à tous! J’espère que vous avez tous une année 2022 très positive. Voici quelques petites images de Haunted Chocolatier. Il y en aura bien d’autres à venir cette nouvelle année ! pic.twitter.com/GiBWnOjxdM – ConcernedApe (@ConcernedApe) 1er janvier 2022

Des poulets au chocolat

Gérer une chocolaterie ne devrait pas être une tâche facile. C’est la prémisse de Haunted Chocolatier, et bien que peu de détails sur ses mécanismes soient connus, Barone a commenté ce qui suit en octobre dernier: «C’est un autre jeu de pixel art et de perspective de haut en bas, similaire à Stardew Valley. À certains égards, cela ressemble à Stardew Valley, mais ce n’est pas un jeu de ferme, c’est quelque chose de différent. » Tout au long de cette année, nous en saurons plus sur lui.

Stardew Valley : un phénomène ignifuge

Le jeu populaire de gestion et de simulation de ferme d’Eric Barone – parmi de nombreux autres mécanismes – est l’un des indies les plus réussis de tous les temps. Initialement sorti sur PC en 2016, il est actuellement disponible sur pratiquement toutes les plateformes, atteignant 15 millions d’exemplaires vendus en septembre dernier. Il est récemment arrivé au catalogue Xbox Game Pass dans sa version la plus récente, qui offre la possibilité de jouer ensemble grâce au mode multijoueur, entre autres ajouts.

De retour sur Hauntred Chocolatier, il est confirmé pour PC (il n’a pas été précisé sur quelles autres plateformes il arrivera) et n’a pas encore de date de sortie. Ce sur quoi nous pouvons compter, c’est que son créateur proposera de nouveaux détails dans le courant de 2022.

