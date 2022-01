Dying Light 2: Stay Human proposera plus de 500 pièces de personnalisation

Dying Light 2 : Stay Human est l’une des premières grosses sorties de 2022 ; Il sortira le 4 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Au cours des derniers mois, Techland a partagé des détails sur l’histoire du jeu, le travail avec les animations et même sur les versions pour les consoles de dernière génération. Et en l’absence d’un mois précis pour son atterrissage, nous savons désormais que nous aurons plus de 500 objets dont nous pourrons équiper notre personnage. Dans le tweet publié par l’étude, il est fait référence à des articles tels que des vêtements, des gants et des chaussures. Il n’a pas été précisé si leur rôle sera esthétique ou s’ils auront une sorte de bonus.

Dying 2 : Stay Human, on l’a déjà essayé

Chez Netcost-Security, nous avons dû tester le titre jusqu’à deux fois. Il s’agit d’une suite directe du jeu sorti sur PC, PS4 et Xbox One en 2015, bien que cette fois nous allons changer Harran pour la ville de Villedor. Nous disions que « 4 heures de jeu ne nous donnent qu’un apéritif de ce qui s’en vient, une infime fraction d’un titre avec un volume capital. Tant au niveau narratif que jouable, il vise, oui, à être l’un des produits marquants des premiers mois de l’année ». Vous pouvez lire notre avance complète dans le lien suivant.

Dying Light 2: Stay Human sera mis en vente le 4 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. De plus, nous vous rappelons que le premier opus recevra une mise à jour gratuite de nouvelle génération, qui apportera J’obtiens différentes améliorations techniques en ce qui concerne la résolution et les images par seconde.

Origine | Techland sur Twitter