Vous n’avez pas encore terminé votre carte aux rois ? Offrez les meilleurs avantages et expériences avec PS Plus

Terminez ce Noël en beauté en offrant l’abonnement PS Plus de 12 mois et célébrez les Rois Mages en profitant des nombreux avantages et expériences offerts par le service PlayStation. Tout cela grâce à quelque chose d’aussi petit qu’une carte d’abonnement annuel PS Plus qui offre aux joueurs PS4 et PS5 des avantages infinis pour tirer le meilleur parti de leur console de jeux vidéo PlayStation. De la possibilité de profiter du jeu multijoueur en ligne à l’accès instantané aux jeux mensuels sans frais supplémentaires pour PS4 et PS5, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités exclusives.

Près de 1 300 euros de jeux PS Plus en 2021

Pourquoi offrir un cadeau PlayStation Plus ce Noël ? Et c’est que PS Plus offre toutes sortes de fonctionnalités uniques aux joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. À tel point que ce n’est qu’en 2021 que PS Plus a offert à ses abonnés plus de 40 titres d’une valeur de près de 1 300 euros. Tout cela grâce à l’accès à plus de 24 jeux PS4 par an et 12 pour PS5 sans frais supplémentaires, ainsi qu’à 20 des meilleures aventures qui ont défini la génération PlayStation 4 via la collection PlayStation Plus pour PS5.

Mais les avantages ne s’arrêtent pas là ; Et c’est qu’en plus de garantir l’accès aux différents modes multijoueurs en ligne de vos jeux vidéo préférés (avec des sagas aussi populaires que Call of Duty, GTA, Battlefield, FIFA ou NBA 2K), PS Plus propose également des remises exclusives sur le PS Store dans une grande sélection de titres et de packs d’avantages également exclusifs pour des jeux comme Fortnite ou Apex Legends.

En plus de tout cela, PS Plus offre 100 Go de stockage cloud pour sauvegarder les progrès et les jeux, avec la possibilité de les reprendre sur n’importe quelle autre console avec le jeu installé. Et sans oublier la fonction Share Play, un outil qui permet de partager des titres multijoueurs et coopératifs même si l’autre joueur n’a pas le jeu.

Tout cela et bien plus encore grâce à l’abonnement PS Plus pour les joueurs PS4 et PS5, l’occasion idéale d’offrir une carte d’abonnement annuel à PlayStation Plus et de célébrer les Trois Rois avec la meilleure expérience PlayStation possible.