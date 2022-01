Fortnite : l’Ordre Imaginé débarque sur l’île avec des perceuses géantes

L’IO, l’Ordre Imaginé, est arrivé sur la nouvelle carte de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3. Le premier exercice par lequel ils ont émergé à la surface est apparu sur l’île après sa destruction apparente dans l’événement The End On vous dit tout ce qu’on sait juste ci-dessous :

Fortnite : l’Ordre Imaginé apparaît avec des perceuses géantes

Vers 11h00 CET le mardi 01/04/2022, une foreuse géante est apparue à l’est de la scierie abandonnée. Autour d’elle se trouvent l’équipement de l’Ordre Imaginaire et deux gardes OI qui patrouillent. C’est un avant-poste qu’ils ont créé après leur arrivée sur la nouvelle île. Voici son emplacement :

Le premier exercice OI est apparu à cet endroit sur la carte

C’est l’aspect général de ce lieu emblématique sur la carte, appelé « Team of Imposters : Bear » :

Une vue générale du lieu emblématique « Team of Imposters: Bear »

Grâce au datamining, nous savons que ce n’est pas le seul point sur la carte où ces trous RO apparaîtront. Nous vous laissons une carte avec tous les emplacements où il y aura des avant-postes de l’Ordre Imaginé :

Des trous apparaîtront à tous ces endroits sur la carte

Qu’un nouveau skin du Dr Slone (Snowy Stealth Slone) soit le Fortnite Club de janvier 2022 n’est pas une coïncidence ; cela fait partie de l’intrigue. L’Ordre Imaginé est arrivé sur la nouvelle île du chapitre 3 de Fortnite pour se venger de The Foundation et The Seven.

Snowy Stealth Slone est le skin du Fortnite Club pour janvier 2022

Nous vous rappelons que lors de l’événement La fin de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite, l’Ordre Imaginé a apparemment été vaincu, mais puisque sa base était souterraine et que l’île de cette saison et celle de la saison en cours sont les faces opposées de la même disque de terre, cela leur a permis de se frayer un chemin jusqu’à la surface de l’île actuelle :

Dans tous les cas, ce changement de carte fait avancer l’histoire de Fortnite. On ne sait pas si, par exemple, le docteur Slone réapparaîtra sur la nouvelle île en tant que PNJ hostile comme lors des saisons précédentes. Comme toujours, dans Netcost, nous serons en attente avant tout changement ou nouveauté possible qui pourrait être à cet égard.

