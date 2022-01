Michael Keaton blâme Joel Schumacher pour son départ en tant que Batman : « Avez-vous lu des bandes dessinées ? »

Michael Keaton, le célèbre acteur qui a donné vie au premier film de Batman en 1989 avec l’adaptation originale de Tim Burton, reviendra bientôt avec sa célèbre version du Dark Knight dans The Flash, le film qui promet de bouleverser le DCEU, réalisant également le rêve de nombreux fans qui espéraient revoir le Batman de Keaton en action. Mais pourquoi l’acteur a-t-il quitté le rôle après le retour de Batman en 1992, également avec Tim Burton dans les coulisses ? Michael Keaton a été sincère et a directement pointé du doigt le regretté cinéaste Joel Schumacher et sa vision particulière du justicier de Gotham.

Michael Keaton ne voulait pas continuer avec Batman Forever

Ainsi, selon Michael Keaton, « c’était toujours Bruce Wayne, jamais Batman », qui a attiré l’acteur vers le rôle, chose qui a explosé dans les deux premiers films de Tim Burton. Après le départ du cinéaste pour un troisième volet, le réalisateur Joel Schumacher est arrivé pour reprendre Batman Forever avec sa nouvelle version originale du personnage. « J’ai dit à Joel Schumacher que je ne pouvais pas le faire. Après quelques réunions au cours desquelles j’ai continué à essayer de rationaliser le processus et, espérons-le, de le convaincre de ne pas aller dans cette direction, j’ai vu qu’il n’allait pas céder », a expliqué Michael Keaton.

« Je me souviens d’un moment où je m’éloignais en disant : ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça.’ Le réalisateur a répondu: « Je ne comprends pas pourquoi tout doit être si sombre et si triste. » Et j’ai dit : ‘Attends une minute, tu sais comment ce type est devenu Batman ? Avez-vous lu des bandes dessinées? Je veux dire… C’est assez simple », conclut Keaton, expliquant qu’il a quitté le projet en raison de différences créatives aussi épouvantables entre les deux. Et puis Val Kilmer est arrivé; puis George Clooney. Et le reste est de l’histoire.

Quoi qu’il en soit, Batman de Michael Keaton reviendra dans The Flash dans un rôle clé pour l’avenir de l’univers DC au cinéma, aux côtés de ce qui ressemble à l’adieu de Ben Affleck à sa propre version de Batman.

Origine | L’écran diatribe