Voici la dernière extravagance du Japon : un masseur à main pour les joueurs passionnés

Un nouveau périphérique pour les joueurs arrive du Japon pour ceux qui ne peuvent sortir que d’un marché aussi unique et extravagant que le Japon. Et c’est qu’après la présentation du matelas gamer indiqué pour le repos et le confort maximum des fans de jeux vidéo, vient maintenant de la même marque Bauhütte un masseur de main entier indiqué pour les joueurs les plus exigeants qui ont besoin de soulager le stress de leur les doigts et les mains après ses très longues sessions de jeu.

Voici le masseur de mains Bauhütte

C’est ce qu’on appelle le masseur à main, un appareil qui comprend jusqu’à 15 sacs gonflables à l’intérieur pour entourer les doigts de l’utilisateur, ainsi qu’un autre pour la paume de la main, capable même de réchauffer la main en hiver et d’améliorer la circulation sanguine à travers la main dans les pauses entre les jeux.

De plus, vous pouvez également rafraîchir votre main en cas de fatigue et de transpiration, en appliquant un traitement rafraîchissant à la fin des sessions de jeu pour éviter la raideur et la fatigue des doigts. Et comme si cela ne suffisait pas, cet appareil dispose de deux modes, le soi-disant Shiatsu qui applique un massage aux points les plus rigides de la paume de la main, et un autre mode capable d’étirer chaque doigt séparément, comprenant également un programme spécifique pour le pouce avec divers programmes d’utilisation de la minuterie.

La marque propose toutes sortes d’appareils et périphériques spécialement conçus pour les gamers, comme le matelas précité et même un masseur de pieds portable. Pour le moment, le masseur pour les mains Bauhütte n’est disponible qu’au Japon à un taux de change d’environ 150 $ et rien ne prévoit qu’il sera officiellement commercialisé en dehors de son marché.

