Un tournoi NBA 2K avec les joueurs de l’Endesa League annoncé

Le 25 décembre est passé, mais Noël n’est pas officiellement terminé en Espagne, et quel meilleur moment que de passer Twelfth Night à fabriquer des paniers dans NBA 2K ? C’est ce que feront les participants du tournoi de Noël organisé par Wiper Gaming, auquel participeront certains des joueurs de l’Endesa League. Il s’agit de Jaime Fernández (Unicaja), Ferrán Bassas (Joventut), Nemanja Radovic (UMAC Murcia) et Edgar Vicedo (Mondus Obradoiro).

Quand et à quelle heure a lieu le tournoi ?

Le championnat aura lieu le 6 janvier et pourra être suivi à partir de 21h00 (CET) sur la chaîne Twitch de Wiper Gaming. Les jeux virtuels seront diffusés par le journaliste et narrateur de Movistar Plus Fran Fermoso, spécialiste à la fois de l’ACB et de la NBA. Le comédien et streamer Chuck Pastrana sera également au casting du tournoi.

Selon le communiqué de presse, les joueurs interagiront avec les narrateurs pendant le tournoi d’esports, qui utilisera un format de demi-finale et de finale pour déterminer qui est le meilleur à la barre.

« Le talent offensif de Jaime Fernández a fait de lui, ces dernières saisons, l’un des meilleurs buteurs nationaux d’une Ligue Endesa dont Ferran Bassas est l’un de ses esprits les plus brillants », soulignent-ils à propos de ces joueurs. « Le Monténégrin Nemanja Radovic enseigne depuis 8 ans dans les classes de bas niveau à l’ACB, où Edgar Vicedo est consolidé comme l’un des attaquants les plus polyvalents. »

NBA 2K22 est le jeu le plus récent de la série, un titre développé par Visual Concepts et édité par 2K Games, l’un des labels Take-Two Interactive. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. La mise à niveau vers les machines de nouvelle génération n’est pas gratuite, sauf si vous achetez l’une des éditions les plus premium.

