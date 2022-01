Annonce de Star Wars : Unfinished Legacy, le court métrage d’animation de fans qui lance Kickstarter

Unfinished Legacy a lancé sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Cela a été annoncé par WookieeNews, le portail qui promeut le projet. Il s’agit du premier court métrage d’animation 2D issu directement de la communauté Star Wars et basé sur une fan fiction écrite par l’écrivain et traductrice Gema Bonnín, qui a également traduit certains des romans officiels de la saga en Français. Vous pouvez voir la première bande-annonce sur ces lignes.

Bieito Casal sera en charge de l’animation, tandis que le court métrage sera réalisé par Ariel P. Aguilar. Les responsables du projet incluent Noemí Bayarri, la voix de Rosario Dawson, Ahsoka dans la série d’action en direct. David Robles, qui exprime Leonardo DiCaprio en Espagne, a exprimé plusieurs personnages de Star Wars.

A l’heure où cette news est écrite, la campagne a récolté 4 311 euros, mais son objectif est d’atteindre 15 000 euros, le montant nécessaire pour faire de cette idée créative une réalité.

Dark Vador dans une scène du teaser Unfinished Legacy.

Un voyage émotionnel avec Ahsoka et Luke Skywalker

L’histoire d’Unfinished Legacy, qui durera entre 7 et 9 minutes, se déroule après les événements narrés dans Return of the Jedi, après la destruction de la deuxième étoile de la mort. Dark Vador est mort et est consumé sur le bûcher funéraire. L’ancien Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, guidera Luke vers des endroits bien connus «où les mystères et les secrets que Vador a emportés dans sa tombe seront révélés.

WookieeNews promet différentes récompenses selon la contribution choisie, à partir de 5 euros. « Unfinished Legacy est une initiative pionnière dans la communauté Star Wars », expliquent-ils dans le communiqué de presse. « Le projet parie donc sur une voie non explorée par l’équipe jusqu’à présent et qui représente un engagement supplémentaire envers l’univers Star Wars et ses adeptes. »

