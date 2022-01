Morbius repousse encore une fois sa date de sortie

La pandémie de COVID-19 conditionne la vie des citoyens, mais aussi l’affichage du cinéma. Après un an de retards et encore de retards, la situation s’est encore aggravée en raison de la souche Omicrom, qui a déclenché des infections dans le monde entier. Morbius, le nouveau film de Sony Pictures en collaboration avec Marvel Studios, a connu plusieurs changements de date au cours de ces mois : ce n’est pas le dernier. Screenrant prévoit que le long métrage n’arrivera pas avant avril 2022.

Le film met en vedette Jared Leto, qui incarne le Dr Michael Morbius, un personnage que nous devions initialement voir en juillet 2020. Cependant, la situation sanitaire a contraint à modifier le calendrier de Sony Pictures, qui a alors annoncé son intention de le sortir en mars de 2021. Cela ne pouvait pas non plus, puisque la pandémie n’a pas donné de trêve. Octobre 2021 donc. Non plus. 28 janvier 2022 ? Ce sera que non. Sera-ce en avril enfin? Mieux vaut ne pas prendre les choses pour acquises, bien que ce soit la date officielle actuelle.

Jared Leto dans le rôle de Morbius.

Une expérience qui tourne mal ?

L’histoire de Morbius nous présente tous un anti-héros, Morbius lui-même. C’est un personnage captivant et l’un des plus controversés de Marvel, une personne malade à cause d’une maladie du sang. Il se bat pour que les personnes atteintes de cette même maladie aient un avenir meilleur, ce qui l’amène à expérimenter lui-même. Les résultats, comme on pouvait s’y attendre, ne sont pas prometteurs : il se transforme en une sorte de vampire.

Morbius présente Jared Leto en tant que Morbius et une distribution dirigée par des acteurs et actrices tels que Matt Smith (The Crown), Jared Harris (Foundation), Adria Arjona (True Detective) et Tyrese Gigson (Fast & Furious). Daniel Espinosa (Life, The Guest et The Boy 44) a pris place dans le fauteuil du réalisateur.

Après Venom : There Will Be Carnage et Spider-Man : No Way Home, voici le prochain film Marvel développé par Sony Pictures. Il n’est pas clair s’il se connectera de quelque manière que ce soit avec le MCU.

Origine | Screenrant