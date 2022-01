Les enjeux de la PS5 en 2022 : jeux exclusifs, réalité virtuelle et nouveaux modèles d’abonnement

2021 s’est terminé avec une solide PS5, vendant tout ce qui était en rupture de stock, améliorant les chiffres de la PS4 à son début, en particulier au cours du premier semestre. Parallèlement à cela, la console a sorti quelques titres importants, avec Returnal, Ratchet et Clank: A Dimension Apart et Deathloop étant les trois grands noms de l’année pour une plate-forme qui a également reçu des titres tels que Kena, des critiques de Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Nioh ou encore le débarquement de Yakuza 7, qui était sorti des mois auparavant sur Xbox.

En cours de route, nous nous sommes retrouvés avec des noms qui ont été retardés, mais il y a beaucoup à voir en 2022 de la cinquième console de bureau PlayStation, qui fait face à une année au cours de laquelle, malheureusement, les problèmes de stock continueront d’être présents, bien que ce soit travailler pour augmenter la production.

Jeux PS5 : grands noms et exclusivités temporaires

La chose la plus importante dans une console, ce sont les jeux. Et en cela, la PS5 propose une gamme intéressante de titres très attendus. A commencer par le trio le plus pertinent et dont on voit des choses depuis l’annonce de la console : Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok. Deux suites à deux des meilleurs jeux PS4 qui promettent d’avancer dans ces mondes merveilleux que nous connaissions et le retour de l’une des sagas automobiles les plus vénérées avec un nouvel opus numéroté qui veut également indiquer un certain retour aux essences. Ce sont les trois piliers de l’entreprise qui a prévu ces titres pour les 12 prochains mois, mais il y a encore beaucoup plus en jeu.

Ghostwire Tokyo.

Les principales exclusivités PS5 de ce 2022

Horizon : Forbidden West

Gran Turismo 7

God of War

Ghostwire Tokyo (exclusivité temporaire)

Pardon

Moss Book II (exclusivité temporaire)

Star Wars : KOTOR Remake (exclusivité temporaire)

Sifu

Collection Uncharted Legacy of Thieves (également sur PC)

2022, l’année de la (vraie) réalité virtuelle de PlayStation ?

Le PS VR avait cinq ans depuis son départ en 2021. Une approche intéressante de la réalité virtuelle qui n’était pas capable d’atteindre les plus hauts niveaux de PC VR, mais qui nous a permis de profiter de certains des jeux du moment, tels que Beat Saber ou Tetris Effect. Parallèlement à cela, il a également eu des expériences exclusives des plus surprenantes du milieu, telles que l’Astro Bot: Rescue Mission, jamais suffisamment apprécié. Si à cela nous ajoutons un autre opus pertinent tel que Resident Evil 7, Blood and Truth, Skyrim VR ou Superhot entre autres, PS VR a été une entrée intéressante dans la réalité virtuelle. Mais les nouvelles lunettes veulent viser plus haut.

Les commandes changent tout.

Nous ne savons rien du PS VR 2 puisque les spécifications ont été divulguées de différentes sources, telles que Digital Foundry, les attentes ont augmenté. Non seulement à cause des caractéristiques techniques, avec écran Oled, résolution, HDR et autres (on verra le prix s’il est confirmé), mais aussi à cause du fait que les informations officielles, à partir de février, confirmaient l’arrivée de nouveaux pilotes, indispensable pour pouvoir vivre une expérience comme celle offerte par la plus grande référence actuelle : Half-Life : Alyx. Déjà en février, on disait qu’ils n’arriveraient pas en 2021 mais qu’ils voulaient être révolutionnaires, donc la fin de 2022 (selon Bloomberg) ne semble pas déraisonnable.

Puissance et performances bien supérieures à celles actuelles, des contrôleurs qui peuvent vraiment offrir ce que des jeux comme celui déjà évoqué de Valve, le Lone Echo ou le même Resident Evil 4 VR donnent aujourd’hui et ce n’est pas possible avec le Move ou avec un contrôleur traditionnel , et un domaine dans lequel il est actuellement seul dans la compétition sur consoles. PS VR 2 peut être un cheval de bataille majeur pour la PS5, mais aussi pour le support. Actuellement dominé par Oculus Quest 2, il sera intéressant de voir le prix de ces lunettes. Facebook a imposé sa loi avec des lunettes très polyvalentes, mais pas les plus puissantes. Nous verrons l’ajustement de Sony à cet égard.

La guerre des services : Plus, Now et Game Pass à l’horizon

Avec Playstation 4, PS Plus est devenu payant en réponse au modèle que, depuis quelque temps, Xbox avait mis en place avec Live sur ses plateformes. Des jeux ont été ajoutés en récompense aux utilisateurs en retour, en plus d’autres extras. Et plus tard est venu PS Now, une bibliothèque pour jouer en streaming sur PC ou sur la même console à un catalogue croissant de jeux. Le chemin suivi par Xbox a été quelque peu différent. Ils ont conservé l’Or, qui a clairement baissé, mais les efforts se sont concentrés sur le Game Pass : le meilleur service d’abonnement actuel pour proposer de l’actualité depuis le jour 1, plusieurs des indies du moment partant également et son alliance avec xCloud. Jouez dans le cloud avec un catalogue de jeux de premier ordre. Ce modèle, qui a également ajouté des adeptes (EA Play est dans l’abonnement), est un autre des défis de la PS5 pour 2022.

PS Plus, des jeux exclusifs pour un nouveau service et plus encore.

Selon Bloomberg, PlayStation propose un service pour gérer le Game Pass, et cela passe par une fusion entre Plus et Now. Selon les mêmes sources, il y aurait trois options qui se répartiraient comme suit : une première pour garder le Plus, une seconde avec plus de catalogue de PS4 et PS5 à l’avenir et une troisième qui offrirait des démos, des jeux en streaming et une bibliothèque de Classiques de la PSX, PS3 et PSP. Le mouvement est logique compte tenu du succès du Pass et surtout, compte tenu du catalogue classique légendaire qui pouvait être proposé par les générations précédentes. La façon dont les services d’abonnement seront façonnés sera quelque chose à suivre cette année.

Bien que, comme nous l’avons dit au début, le plus grand défi pour PlayStation et l’ensemble de l’industrie sera de pouvoir satisfaire la demande et couvrir le manque de matériaux de base pour la production de plus de PS5, une plate-forme avec des problèmes de stock depuis son départ et qui, semble-t-il, ne disparaîtra pas au cours de cette 2022.