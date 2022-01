Shin Megami Tensei V est le plus grand succès de la saga : plus de 800 000 exemplaires vendus

Shin Megami Tensei V a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch le 12 novembre, et en moins de deux mois, il a déjà pu atteindre 800 000 exemplaires vendus et devenir le jeu le plus vendu de la série. Dans une salutation de Noël envoyée par Atlus au magazine Famitsu, qui est reprise par le portail Persona Central, l’étude a confirmé le succès du titre, tout en rappelant aux joueurs que le 25e anniversaire de Persona est sur le point « d’entrer dans une nouvelle phase. » (la célébration durera jusqu’en septembre 2022).

Atlus a une grande annonce prête pour 2022

L’année que nous venons de commencer est marquée par l’anniversaire de Persona ; La franchise n’a ni plus ni moins de 25 ans et le chef de l’entreprise, Shinjiro Takada, a récemment commenté que 2022 sera « un défi », car ils ont l’intention d’annoncer un nouveau jeu qui deviendra « un pilier » pour Atlus et qui soit « intéressant pour les joueurs ». De son côté, l’ancien compositeur de la saga a confirmé en septembre qu’il y avait plusieurs projets sur la table qui n’ont pas encore été dévoilés.

Shin Megami Tensei V : une excellente porte d’entrée sur la saga

Avec cette déclaration, nous finalisons notre analyse du dernier opus de la franchise. Au cours de notre jeu extensif, nous avons aimé des éléments de maintien de son identité, la courbe de difficulté de ses combats et les améliorations apportées au système de fusion, entre autres. Dans nos conclusions, nous soulignons qu’« il répond à toutes les attentes et à tous les espoirs que nous avions placés en lui en digne héritier d’une importante saga, celui qui a compris où il pouvait innover et où il devait rester fidèle à sa propre tradition, sans écouter les chants des sirènes du succès sonore du spin off ».

Shin Megami Tensei V est disponible sur Nintendo Switch.

