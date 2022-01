PS Now dévoile ses nouveaux jeux pour janvier 2022 : Furi, Final Fantrasy XII et plus

Sony Interactive Entertainment a confirmé les titres qui arriveront sur PS Now à partir de ce mois de janvier 2021. Le catalogue du service d’abonnement pour les consoles PS4, PS5 et PC Windows, vous permet de jouer à plus de 700 titres PS2 et PS4 ainsi que PS3. (streaming uniquement) sans limites. Il y en a 6 choisis pour cette première sélection de l’année que nous venons de commencer sont Furi Unleashed, Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Mortal Kombat 11, Super Time Force Ultra, Kerbal Space Program : Enhanced Edition et Unturned.

Ils seront disponibles à partir de demain, le 4 janvier et contrairement aux autres mois, il n’y a cette fois aucune référence à la durée de validité de chacun.

Final Fantasy XII : L’âge du zodiaque

Jeux PS Now pour janvier 2022

Il y a deux titres qui se démarquent parmi les nouveaux sélectionnés. Final Fantasy XII : The Zodiac Age en fait partie. Le RPG Square Enix sorti exclusivement pour PS2 a reçu cette remasterisation 2019 et a des nouvelles importantes à la fois pour en profiter à nouveau, et pour les nouveaux joueurs qui veulent le connaître. La possibilité d’accélérer la vitesse du jeu, des graphismes renouvelés ou la possibilité de redémarrer la construction de chaque personnage en font partie. De son côté, Mortal Kombat 11, le dernier opus acclamé de la saga NetherRealm, élève le niveau du catalogue, qui compte désormais un poids lourd dans le genre combat.

Les joueurs PS4, PS5 et PC peuvent s’abonner à PlayStation Now pour 9,99 $ par mois, 24,99 $ pour trois mois ou 59,99 $ pour une année complète. Actuellement, le service compte plus de 700 jeux pour PS2, PS3 et PS4. On ne sait pas si Sony ajoutera des titres PS5 à l’avenir.

Origine | PlayStation (communiqué de presse)