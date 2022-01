DriveClub Creator annoncera un nouveau jeu en 2022 ; ce ne sera pas au volant

Paul Rustchynsky, créateur de DriveClub pour PS4, fait partie d’Avalance Studios, avec lequel il a fondé l’année dernière un nouveau studio basé à Liverpool. Le créatif a confirmé il y a quelques jours qu’en 2022 il présentera son nouveau jeu, et peu de temps après il a voulu clarifier un détail à prendre en compte : ce ne sera pas un jeu de course, la compétence sur laquelle il travaille depuis près de deux décennies. « Ce n’est pas une suite de DriveClub, ni un successeur de MotorStorm. C’est quelque chose de très différent de tout ce sur quoi j’ai travaillé auparavant », a-t-il expliqué sur Twitter.

Pour définir certaines attentes, je ne travaille pas sur un jeu de course. Désolé, pas de suite de DRIVECLUB, de successeur de MotorStorm ou de ramification ONRUSH. C’est quelque chose de très différent de tout ce sur quoi j’ai travaillé auparavant. https://t.co/uHvZ6DHkI3 – Paul Rustchynsky (@ Rushy33) 2 janvier 2022

Au cours des dernières années, Avalanche Studios nous a laissé des jeux comme Just Cause 3 et Just Cause 4, Mad Max, Renegade Ops, Disney Infinite 3.0 et RAGE 2, entre autres. Il est actuellement plongé dans le développement de Contraband, qui a été présenté lors du dernier E3 2021. Pour le moment, peu de détails sont connus sur le jeu, bien que nous sachions qu’il pariera sur le monde ouvert et le jeu multijoueur coopératif.

Rustchynsky, un amoureux des moteurs

Le créatif est au volant de nombreux jeux vidéo de course depuis de nombreuses années. Déjà en 2003, il a participé à Indy Car Series 2005 (Codemasters), juste un an avant d’arriver aux studios Evolution et de diriger le WRC Rally Evolved pour PS2. C’était entre 2007 et 2014 quand il nous a offert certaines de ses œuvres les plus populaires : MotorStorm, MotorStorm : Pacific Rift, MotorStorm : Apocalypse pour PS3 et le susdit DriveClub pour PS4, un jeu qui n’a pas débuté du bon pied, mais a fini convaincre les joueurs grâce à vos efforts pour résoudre vos problèmes. Ses derniers travaux sont ONRUSH et Project CARS 3.

Pour le moment, aucun détail n’est connu sur son nouveau projet ; son annonce aura lieu dans le courant de 2022.

Origine | Paul Rustchynsky dans Twitter