Ils accusent Ubisoft d’avoir supprimé des comptes inactifs au bout de 6 mois ; l’entreprise le nie

En décembre dernier, un utilisateur résident norvégien du nom de Tor a expliqué à PC World qu’après une période de repos au cours de laquelle il a garé des jeux vidéo et même vendu son PC, à son retour, il a découvert qu’Ubisoft avait bloqué son compte, provoquant la perte de plusieurs titres de séries tels qu’Assassin’s Creed et Rainbow Six qu’il avait déjà achetés. Le motif? Le fait d’être inactif depuis plus de 6 mois.

De la société, ils soulignent que ce n’est pas possible, car ils sont régis par l’article 5.1e du RGPD (Règlement général sur la protection des informations) et, par conséquent, les blocages de compte se produisent après 4 ans, une période beaucoup plus longue que les quelques mois indiqués. par l’utilisateur concerné. Cela, et cela, en aucun cas, ils ne ferment un compte avec des produits achetés dedans. En tout cas, comme l’explique PC World, Tor affirme avoir reçu un e-mail d’Ubisoft l’informant de la suspension en raison de la période d’inactivité.

Que disent les conditions d’utilisation d’Ubisoft ?

Après avoir consulté les termes de la société française, nous sommes arrivés à l’article 8, qui fait référence à la suspension des comptes par la même. Dans le deuxième point de la liste il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ubisoft pourrait procéder à sa fermeture, et plus précisément dans la dernière section apparaît le cas suivant : « Notification préalable, lorsque votre compte est inactif depuis plus de six mois ».

Cependant, le site Web de support officiel ne dit pas la même chose; il fait référence à la possibilité de bloquer unilatéralement un compte en raison d’une inactivité « longue durée », mais il n’est mentionné dans aucune rubrique sa durée. De plus, dans la première section, ils indiquent que selon les conditions d’utilisation, « à de rares occasions », ils pourront prendre des mesures pour se conformer aux lois locales.

Origine | PC World, Ubisoft