Les joueurs de Final Fantasy XIV montrent leur rejet des NFT de Square Enix

Square Enix a été la dernière grande société de jeux vidéo à se positionner en faveur des NFT. Il l’a fait par le biais du président Yosuke Matsuda, qui espère que cette nouvelle façon de monétiser le contenu « devienne une tendance ». Les déclarations n’ont pas bien plu à la plupart des utilisateurs du populaire MMORPG de la société, Final Fantasy XIV ; La communauté a clairement fait savoir qu’elle est contre le mouvement et rares sont ceux qui ont profité du subreddit officiel du jeu pour montrer leur malaise.

Si nous jetons un coup d’œil, nous pouvons immédiatement trouver des messages ironiques tels que « s’ils les ajoutent à Final Fantasy XIV, alors j’aurai beaucoup plus de temps libre » ou des blagues sur la disparition des files d’attente, à des critiques sévères dans lesquelles le mot « Scam » apparaît à plusieurs reprises. Le message le plus courant, partagé par plusieurs utilisateurs, est la menace de supprimer le titre si Square Enix continue de préconiser l’utilisation de NFT.

Ubisoft a également reçu des plaintes

La société française a été l’une des premières à lever l’interdiction en présentant Ubisoft Quartz, sa plateforme NFT pour ses jeux vidéo. Un mouvement qui a provoqué des réactions diverses tant chez certains de ses propres employés, que dans la communauté des joueurs. Didier Genevois, directeur technique de Blockchain, a récemment commenté qu’ils sont conscients que le changement « va prendre du temps » et qu’ils resteront « fidèles à ses principes ».

NFT : qu’est-ce que c’est ?

Ils sont l’acronyme de la mode ces derniers temps. NFT signifie Not Fungible Token en anglais et fait référence à des objets numériques exclusifs qui, contrairement aux crypto-monnaies, ne peuvent pas être échangés ; leur numérotation les rend uniques. L’explication simple est que si un utilisateur acquiert l’un de ces objets, il est le seul propriétaire existant ; C’est le vôtre et celui de personne d’autre.

Origine | Final Fantasy XIV Reddit ; via GameRant