Egoland 2 : dates, horaires et streamers confirmés

Egoland reviendra avec une deuxième édition à laquelle participeront nombre des streamers les plus connus dans le domaine des jeux vidéo. Nous parlons de créateurs de contenu de la stature d’Ibai, Cristinini, Rubius ou Auronplay. En d’autres termes : les téléspectateurs auront la possibilité de vivre toutes sortes d’aventures dans Rust, le jeu de survie développé par Facepunch Studios pour PC, Xbox One et PS4 (rétrocompatible sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5).

Les dates d’Egoland 2 ?

Le début de l’événement aura lieu quelques heures après les vacances des Rois Mages, le 7 janvier. Il débutera à 18h00 CET (heure entièrement ventilée par pays juste en dessous de ces lignes) et se terminera un mois plus tard, le 7 février 2022. La fin d’Egoland 2 sera diffusée jusqu’à 23h00 CET.

A quelle heure commence Egoland 2 ?

Espagne (heure française) : à 18h00

Espagne (Îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12:00 heures

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 12:00 heures

Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

A quelle heure se terminent les streams ?

Espagne (heure française) : à 23h00

Espagne (Îles Canaries) : à 22h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 19h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 14h00

Cuba : à 19h00

Equateur : à 17h00

Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 17h00

États-Unis (PT) : à 14h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 16h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 19h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Vénézuela : à 18h00

Tous les participants à Egoland 2021