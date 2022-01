Doctor Strange 2 : dévoile le nouveau look de Benedict Cumberbatch en tant que Defender Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nouveau film de Marvel Studios qui promet de libérer massivement le multivers dans le MCU après les événements de Spider-Man No Way Home, est revu à travers quelques arts promotionnels de deux des ses protagonistes, qui ne sont autres que Doctor Strange et Mordo. Mais ce ne sont pas les versions que nous connaissons tous des deux sorciers, ce sont plutôt les versions Defender Strange et Master Mordo.

Le multivers déchaîné dans Doctor Strange 2

Et c’est qu’après les nombreux événements vus dans d’autres produits UCM tels que Scarlet Witch et Vision, Loki ou What If…?, Plusieurs personnages et concepts reviennent qui pointent vers l’explosion du multivers dans cette nouvelle aventure de Doctor Strange. Des concepts tels que des variantes d’autres univers ou des versions différentes d’un même personnage s’affronteront dans le prochain film de Marvel Studios. Et à défaut de savoir qui sont vraiment Defender Strange et Master Mordo, pour le moment, nous pouvons voir leur apparition finale à travers les arts promotionnels Marvel Legends de Hasbro.

Ainsi, nous avons déjà pu brièvement voir Defender Strange tomber dans un vortex multivers dans le premier teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec Doctor Strange dont nous connaissons tous déjà la version sombre de What If…? Mais qui est vraiment ce Defender Strange ? Une variante ? Une version évoluée du personnage MCU ?

En termes similaires, nous pouvons parler de Master Mordo, avec une apparence légèrement différente puisque nous l’avons vu dans le premier volet de Doctor Strange; Ou est-ce peut-être aussi une variante ? Il faudra attendre la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie le 6 mai 2022 pour découvrir tous ces secrets et bien d’autres.

Origine | Film de bande dessinée